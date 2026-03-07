橋本じゅんが江ノ電でぶらり途中下車の旅
2026年3月7日放送の「ぶらり途中下車の旅」は江ノ電の旅。
旅人は、橋本じゅん。
江ノ電
江ノ島電鉄線は、「江ノ電」として広く親しまれていて、神奈川県の藤沢駅から片瀬海岸の江ノ島駅を経て鎌倉駅に至る人気の路線。沿線には、豊富な観光資源と名勝・旧跡が多数存在しています。
今週の旅人：橋本じゅん
1964年2月25日生まれ 兵庫県出身 俳優。
1985年に劇団☆新感線に参加。それ以降数々の劇団公演に出演。
舞台だけでなくミュージカル俳優としても活躍し、またテレビドラマや映画ではバイプレーヤーとしても注目を集めている。
おじゃましたところ
鎌倉駅浄明寺緑地 パノラマ台
由比ヶ浜駅鎌倉ギルド
長谷駅Restaurant&Bar plough
極楽寺駅極楽寺がらす工房
藤沢駅MATTARI -マタリ-清水 葵さん
江ノ島駅Pizzeria IL Porto
浄明寺緑地 パノラマ台（鎌倉駅）
鎌倉市の穴場スポット！湘南を一望の絶景と運が良ければ富士山も？！
【最寄駅】江ノ電「鎌倉駅」より京急バス鎌36に乗車「夕陽台公園」で下車し徒歩約15分
【所番地】神奈川県鎌倉市浄明寺7丁目
【電話番号】0467-23-3000
【営業時間】24時間
【定休日】なし
【ホームページ】https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/
鎌倉ギルド（由比ヶ浜駅）
若者にも人気？！名前などを無料で手彫りしてくれるアクセサリー店
【最寄駅】江ノ電「由比ヶ浜駅」より徒歩5分
【所番地】神奈川県鎌倉市長谷1-1-3
【電話番号】0467-23-3726
【営業時間】10:00〜11:30／13:30〜17:30
【定休日】月（祝日の場合営業）
【ホームページ】https://kamakura-guild.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/kamakuraguild/
Restaurant&Bar plough（長谷駅）
古民家ホテルに併設されたお店 直前にサイフォンで出汁をひく「黄金だしボウル」
【最寄駅】江ノ電「長谷駅」より徒歩4分
【所番地】神奈川県鎌倉市長谷2-7-29
【電話番号】0467-81-4405
【営業時間】11:00〜21:30
【定休日】なし
【ホームページ】https://kominnka-cafe-plough.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/plough_kamakura/
極楽寺がらす工房（極楽寺駅）
中学同級生夫婦が営むガラス工房 泳いでいるような金魚グラスとかわいい切り絵グラス
【最寄駅】江ノ電「極楽寺駅」より徒歩4分
【所番地】神奈川県鎌倉市極楽寺2-10-14
【電話番号】0467-23-5208
【営業時間】10:00〜17:00
【定休日】不定休（基本日曜日・来房の際はご注意ください）
【ホームページ】https://gokurakuji-glass.jimdofree.com/
【Instagram】https://www.instagram.com/gokurakujiglass/
【補足】
現在は、吹きガラス体験・レンタルはやっておりません。
≪極楽寺・稲村ヶ崎アートフェスティバル≫に参加します！
期間：4月17日（金）〜4月26日（日）※工房ではセール品市を行います
MATTARI -マタリ-（藤沢駅）
デニムだるまが飾られているカフェ
【最寄駅】
江ノ電「藤沢駅」より徒歩2分
小田急江ノ島線「藤沢駅」より徒歩2分
【所番地】神奈川県藤沢市南藤沢23-2 マタリビル1F
【電話番号】0466-25-8001
【営業時間】9:00〜21:00
【定休日】なし
【Instagram】https://www.instagram.com/mattari_fujisawa/?hl=ja
清水 葵さん
元プロスケートボーダーが作る、個性あふれるデニムだるまの世界
【最寄駅】JR相模線「寒川駅」より徒歩12分
【所番地】神奈川県高座郡寒川町一之宮8-2-47
【電話番号】080-6632-8049
【公式】https://acraft.theshop.jp/
【Instagram】https://www.instagram.com/a.craft86
Pizzeria IL Porto（江ノ島駅）
イタリアで行われたピザのワールドカップで優勝！世界一のピザ「カンピオーネ」
【最寄駅】
江ノ電「江ノ島駅」より徒歩11分
小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」より徒歩3分
【所番地】神奈川県藤沢市片瀬海岸2-20-12 OHANA terrace 1F
【電話番号】0466-53-8166
【営業時間】11:00〜15:00／17:00〜21:00
（月曜のみ）11:00〜15:00
【定休日】火
【Instagram】https://www.instagram.com/pizzeria.il_porto/