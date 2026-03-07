「なんて美しい」35歳・浅田真央、藤色の着物まとい上品なたたずまい 気品あふれる姿に絶賛の声「品がありつつ可愛い」「本当によくお似合いです」
プロフィギュアスケーターの浅田真央（35）が6日、自身のインスタグラムを更新。気品あふれる着物姿を披露した。
【写真】「なんて美しい」上品に藤色の着物を着こなす浅田真央
浅田は「『きものSalon 2026春夏号』今回は金沢で、染色家の毎田健治さん、毎田仁嗣さんの工房を訪ねました」とつづり、小花があしらわれた藤色の着物姿を披露。
染め物を体験する様子も写真で公開し、「加賀友禅のお着物を着させていただき、伝統の美しさを改めて感じる貴重な時間でした。ありがとうございました」と伝えた。
この着物姿にファンからは、「美しいお着物を着こなせる真央ちゃん」「なんて美しい」「本当によくお似合いです」「品がありつつ可愛い」「真央ちゃんの立ち姿の美しさは、スケートだけでなく、お着物にも映えますね」などの反響が寄せられている。
