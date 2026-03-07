【暴風警報】宮城県・仙台市東部、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、角田市などに発表 7日10:54時点
気象台は、午前10時54分に、暴風警報を仙台市東部、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市東部、東松島市、大崎市東部、富谷市、大河原町、村田町、柴田町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町東部、大郷町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町に発表しました。
東部では、7日夕方まで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■仙台市東部
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■石巻市
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■塩竈市
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■気仙沼市
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■白石市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■名取市
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■角田市
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■多賀城市
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■岩沼市
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■登米市
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■栗原市東部
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■栗原市西部
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■東松島市
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■大崎市東部
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■大崎市西部
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■富谷市
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■蔵王町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■七ヶ宿町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■大河原町
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■村田町
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■柴田町
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■川崎町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■丸森町
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■亘理町
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■山元町
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■松島町
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■七ヶ浜町
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■利府町
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■大和町東部
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■大和町西部
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■大郷町
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■色麻町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■加美町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■涌谷町
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■美里町
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
最大風速 18m/s
■女川町
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s
■南三陸町
□暴風警報【発表】
7日夕方にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 18m/s