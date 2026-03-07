TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前10時54分に、暴風警報を仙台市東部、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市東部、東松島市、大崎市東部、富谷市、大河原町、村田町、柴田町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町東部、大郷町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】宮城県・仙台市東部、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、角田市などに発表 7日10:54時点

東部では、7日夕方まで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■仙台市東部
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■仙台市西部
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■石巻市
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■塩竈市
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■気仙沼市
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■白石市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■名取市
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■角田市
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■多賀城市
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■岩沼市
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■登米市
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■栗原市東部
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■栗原市西部
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■東松島市
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■大崎市東部
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■大崎市西部
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■富谷市
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■蔵王町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■七ヶ宿町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■大河原町
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■村田町
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■柴田町
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■川崎町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■丸森町
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■亘理町
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■山元町
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■松島町
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■七ヶ浜町
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■利府町
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■大和町東部
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■大和町西部
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■大郷町
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■色麻町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■加美町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■涌谷町
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■美里町
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
　最大風速　18m/s

■女川町
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s

■南三陸町
□暴風警報【発表】
　7日夕方にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　18m/s