3月1日に撮影された衛星画像。サウジのプリンス・スルタン空軍基地付近の施設から煙が上がる様子が写っている。この施設には以前、THAAD用のレーダーが設置されていた/Planet Labs PBC

（CNN）今月1日に撮影された人工衛星画像に、サウジアラビアのプリンス・スルタン空軍基地付近のレーダー関連施設から立ち上る煙が捉えられていることが分かった。この基地には米国の航空機が数十機配備されている。

現場では、高高度迎撃ミサイルシステム（THAAD）のレーダーシステムを保護するために以前使われていたテントが焼け焦げ、周囲に破片が散乱していた。

CNNはこの場所を含む5カ所のレーダー施設について、イランや連携する勢力による攻撃を受けたことを特定した。これらのレーダーは米国の防空システムの中核であり、飛来するミサイルを探知し、これを撃ち落とすために迎撃装置を作動させる役割を持つ。

そのうち4カ所には、目標に向かって飛来する弾道ミサイルの迎撃に使用される米国製の高性能ミサイル迎撃システム「THAAD」のレーダーが設置されていた。米ミサイル防衛局の2025年度予算によると、こうしたAN/TPY-2可搬型レーダーの費用は1基あたり5億ドル（約789億円）近い。

プリンス・スルタン空軍基地付近のテントを捉えた1月の衛星画像には、テント内にレーダーのアンテナが設置され、北東のイラン方向を向いている様子が捉えられていた。今回の攻撃時もこのレーダーがあったのか、また1月に設置されていたシステムが米国のものなのか、サウジのものなのかは現時点で不明だ。

サウジの当局者はシステムの所有者に関する質問に答えず、米国の国防当局者も作戦の安全を理由にコメントを控えた。