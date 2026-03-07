WBC米国VSブラジル

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日（日本時間7日）、プールBが開幕した。ヒューストンでは米国とブラジルが対戦。米国の主将アーロン・ジャッジ外野手が初回に先制2ラン本塁打を放った。海外ファンがさっそく日本の大谷翔平との比較で盛り上がっている。

いきなりぶち込んだ。1回表、1死二塁のチャンスで打席に入ったジャッジ。3-0から真ん中に入ったスライダーを強振すると、打球は左中間スタンドに飛び込んだ。打球速度106.3マイル（約171キロ）、飛距離405フィート（約123.4メートル）だった。

いきなり出た主将の一発に、米ファンから大興奮のコメントが殺到した。さらに、大谷も台湾戦で満塁弾を放ったこともあり、WBCでメジャーを代表する2人が早速アーチ競演したことになった。ネット上には2人を比較するコメントも続々と寄せられた。

「おいおい、ショウヘイって誰だっけ」

「ジャッジ＞オオタニ」

「やっぱりジャッジも打ったか！ オオタニも打ったんだからな」

「ショウヘイ・オオタニとアーロン・ジャッジが同じ日にホームランを打った！ 野球が帰ってきたって感じ！」

「MVP争いは、ジャッジとオオタニの一騎打ちになりそうだな。メジャーのレギュラーシーズンと同じように」

「ショウヘイじゃ彼には勝てないよ」

「これぞ我らのキャプテンだ」

「オオタニの方が優れてるぞ」

日本と米国が対戦する可能性は準々決勝以降だが、米国ファンは早くも意識しているようだ。



（THE ANSWER編集部）