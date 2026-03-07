こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

春の訪れを告げる3月。寒さが徐々に和らぎ始め、春らしい暖かさを感じられるようになりました。

とはいえ、突然の寒波がやってくる可能性も。季節の変わり目だからこそ、気温の変化に悩まない寝具選びをしたいものです。

「布団の入れ替えがめんどくさい」「かけると暑い、でもないと寒い」。そんな悩みを解決してくれるのが、ブレインスリープの掛け布団「コンフォーター オールシーズンズ」です。

宇宙服にも採用されている革新的な調温技術を用いた次世代掛け布団である「コンフォーター オールシーズンズ」。

これさえあれば、365日快適に眠れること間違いなしですよ！

なお、この記事で紹介する商品は、2026年3月6日（金）0時から9日（月）23時59分にかけてAmazonで開催される「新生活セール」で、お得に購入できます。

さらに、記事の最後にオトクなクーポン情報もあるのでぜひチェックしてみてください！

調温素材を使用したブレインスリープの「コンフォーター オールシーズンズ」。いつでも快適な寝床内温度に導きます

特長は、中綿に使用しているOutlast（アウトラスト）素材。宇宙服のために開発された技術を採用しています。

繊維の中に組み込まれた直径20〜30ミクロンのマイクロカプセルが周囲の温度に合わせて変化し、「吸熱」「蓄熱」「放熱」を繰り返します。

暑い時は熱を吸収して涼しく、寒い時は蓄えた熱を放出して暖めてくれる優れモノ。季節を問わず人間が快適と感じる温度に自動で調節してくれますよ。

10℃から40℃へ、40℃から10℃へという急激な温度変化の実験でも温度の差はたったの4℃。温度調整力に秀でており、外気温度の変化に影響を受けにくいのもポイントです。

温度だけでなく湿度をコントロールする設計もGOOD。アウトラストの綿は湿度を一定キープし、湿気が原因で起こる「蒸れ」や「不快感」を防ぎます。

暑い時は涼しく、寒い時は暖かい。季節によって使い分けられるリバーシブル構造で1年中使えます

柔らかくて暖かなピーチスキン生地のWARM面と、さらっとした肌触りで接触冷感生地を使用したCOOL面のリバーシブル構造も魅力的。

肌寒い時期はWARM面を使えばポカポカ、暑くて寝苦しい時期はCOOL面を肌面にすればヒンヤリ感を実感できます。季節に応じて使い分けできるのは便利です。

また、一般的な掛け布団に比べて1つ1つのマスが小さいため、体をやさしく包み込み、理想的な寝姿勢と寝返りをサポート。さらに、肌にベタっと張り付きにくく、タオルケットのようなサラッとした肌触りを実現しています。

自宅で洗えるから、いつでも清潔。カバーなしで使えるから着脱の手間もありません

家庭用洗濯機で丸洗いOKなのも見逃せません。毎日使う布団だからこそ、いつでも清潔に使えるのは嬉しいですね。

カバーをかけずに使えるので、着脱の手間がゼロ＆洗濯物の数も減って経済的です。

シングルサイズは150cm（幅）ｘ210cm（長さ）、セミダブルサイズは170cm（幅）ｘ210cm（長さ）、ダブルサイズは190cm（幅）ｘ210cm（長さ）、クイーンサイズは210cm（幅）ｘ210cm（長さ）と大きさも豊富。

巾着が付属しており、持ち運びもラクラク。カラーもコズミックブルー・ライトグレーの2種類あり、自宅のインテリアに合わせて選べます。

オールシーズンに使える「コンフォーター オールシーズンズ」で、2026年は睡眠の質を高めよう！

