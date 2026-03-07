【studio CLIP】の人気シリーズが今年も出た！ 可愛さ100点♡「バッグ & ポーチ」

【studio CLIP（スタディオクリップ）】から、「毎回人気のイニシャルシリーズが今年も登場！」（公式オンラインストアより）しました。イニシャルを刺繍した「バッグ & ポーチ」は、ボタニカル柄やギンガムチェック柄、ストライプ柄など、イニシャルによってデザインが異なるアソートタイプ。シリーズで展開されているので、バッグとポーチをセットで使ったり、ミニタオルやハンドクリームなどと組み合わせてギフトにしたりするのもおすすめです。

春のお出かけの相棒にしたいキャンバストートバッグ

【studio CLIP】「イニシャルキャンバストート」\2,200（税込）

フロントに大きくあしらった、イニシャル刺繍がアクセントに。花柄の持ち手がコーデに華やかさを与え、春ムードが一気に高まりそう。キャンバス生地で作られているため、丈夫そうでデイリーコーデに使いやすそうなのも魅力。マチ付きタイプで公式オンラインストアによると「お弁当やボトルなどたっぷり入ります」とのことなので、ピクニックやレジャーシーンにもぴったりです。

通勤や通学にも◎ スマートに持てるトートバッグ

【studio CLIP】「イニシャル刺繍トート」\2,000（税込）

ギンガムチェック柄とイエローカラーのアルファベット刺繍の組み合わせが、春っぽ可愛いこちらのトートバッグは、A4サイズを収納できそうな大きさ。スッキリとした縦長フォルムでスマートに持ち運べそうなので、通勤・通学のサブバッグとして使うのもおすすめです。持ち手が長めで、肩がけも楽にできそうです。

大人可愛い！ コスメ入れにちょうどいい台形型ポーチ

【studio CLIP】「イニシャルジャガードポーチ」\1,890（税込）

レトロっぽいデザインが大人可愛いポーチ。落ち着いた色合い & 高級感のあるジャガード生地を使用しているため、ミドル世代も使いやすそうです。仕切り付きの内ポケット付きで、小物を整理して収納できるのも嬉しいポイント。マチ付きの台形型なので、かさばりがちなコスメやハンドクリームなどもスッキリと収納できそうです。

身軽にお出かけできるストラップ付きポーチ

【studio CLIP】「イニシャルチャーム付きポーチ」\2,790（税込）

持っているだけで元気が湧いてきそうな、ビタミンカラーのイエローを貴重としたポーチ。ファスナーのバイカラー配色と、さりげないストライプ柄がおしゃれ見えもサポートします。長めのストラップが付いているため、小銭やカード、リップなどを入れて、身軽にお出かけできそうなのも魅力。ストラップもイニシャルチャームも取り外し可能なので、気分やシーンに合わせた使い方を楽しめます。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i