お気に入りのパンと、幸せな時間

●大阪・天王寺にあるパンの名店『PANGRAM』の魅力をご紹介！

天王寺の喧騒から少し離れた場所に、パン好きの間で話題を集める一軒のお店があります。その名は『PANGRAM（パングラム）』。

毎朝ひとつひとつ丁寧に焼き上げるパンの香りが漂う店内は、外観からインテリアに至るまで洗練されたデザインで統一されています。

訪れるだけで心が躍る、そんな特別な空間の魅力をお届けします。

お出かけついでに立ち寄りたくなる、駅近の幸せスポット

高架沿いに進むと現れる、おしゃれな外観

お店はJR大阪環状線「天王寺駅」から徒歩約5分、線路沿いの高架横というアクセス良好な立地にあります。

2階までベビーカーを運んでもらえる、嬉しいサポートも！

1階の販売フロアには、香ばしいパンが宝石のようにズラリ。さらに2階には、開放感あふれるイートインスペースが広がります。

カウンター席やテーブル席に加え、電源も完備されているため、美味しいパンを片手につい長居したくなるような、居心地抜群の設計です。

2階のイートインスペースでいただきます

「バタークロワッサン」300円、「塩あんバター」260円（共に税別）

今回いただいたのは、お店自慢の「クロワッサン」と「塩あんバター」です。2階のイートインスペースには自由に使えるトースターが用意されており、自分好みにリベイクできるのが嬉しいポイント。

リベイクすることで、生地の食感と素材の香りがよりいっそう引き立ちます

まずはクロワッサン。一口噛めば、層が重なる繊細な生地がパリッと弾け、中からはバターの濃厚な旨味がじゅわっとあふれ出します。ボリューム感のあるサイズながら、その軽やかな食感に驚くはずです。

続いて、根強いファンが多い「塩あんバター」。こちらは、上品な甘さのあんと、コク深いバターの背徳的なマリアージュがたまりません。あまりの相性の良さに、思わず黙々と食べ進めてしまうほど。甘みと塩味の完璧なバランスに、お腹も心も満たされました。

売り切れ次第でクローズとなるため、早めの来店が吉

実は同店、昨今トレンドのふわふわモチモチ「生ドーナツ」も大人気。この日は残念ながら完売していましたが、店員さんに伺うと、やはり休日は午前中には売り切れてしまうことも多いのだとか。

確実に手に入れたい方は、オープン直後の10時からお昼頃までを狙って訪問するのがおすすめ。

次回はぜひリベンジしたいと思います！味のクオリティはもちろんのこと、洗練された空間そのものが訪れる人を幸せにしてくれる『パングラム』。お腹も心も満たされる特別な時間を過ごしに、ぜひ足を運んでみては？

●SHOP INFO

パングラム

住：大阪府大阪市天王寺区南河堀町4-75 パングラムビル

TEL：06-6775-8711

営：販売 10:00～18:30、イートインスペース～18:00（CLOSE）

休：火曜

●著者プロフィール

野畑晴夏

フードアナリスト2級。日本最大級の食品評価制度「ジャパンフードセレクション」にて、審査委員・責任審査員を担当。大阪・梅田を中心としたグルメ情報をお届けします。