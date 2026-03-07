◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 台湾０―１３日本＝７回コールド＝（６日・東京ドーム）

侍ジャパンが７回コールド勝ち。試合は動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」で独占配信された。東京ドームには、スペシャルサポーターの嵐・二宮和也らが生出演。試合後、３安打４打点の活躍だった源田壮亮内野手を招き、大物４人でインタビューする様子を放送した。

中継を見たネットは「インタビューのメンツすごいな」「二宮和也、渡辺謙、原辰徳、中田翔の４人。なかなかのキャスティングやねぇ」「渡辺謙、ニノ、原辰徳、中田翔の並びおもろ」「ニノ、渡辺謙、原辰徳、中田翔、さっきまで試合してた源田。すごいメンツのアフタートーク。Ｎｅｔｆｌｉｘ凄（すご）い」と沸いた。二宮のほかに、「Ｎｅｔｆｌｉｘ ２０２６ワールドベースボールクラシックアンバサダー」の俳優・渡辺謙と、元巨人監督の原辰徳氏、日本ハムなどでプレーした中田翔氏が並び、源田のインタビューを行った。

異色の大物４人にネットは「メンツが凄すぎる！」「このラインナップはＮｅｔｆｌｉｘしか無理じゃね？」「Ｎｅｔｆｌｉｘならではのキャストやな」と大興奮。また「濃い並び」「エグすぎるメンツ」「どういうメンツやｗ」「中田翔が入る隙のない渡辺謙と原辰徳コンビ強すぎる」「渡辺謙と原辰徳が両サイドに立つのはさすがに絵が強過ぎやろ」「原辰徳と渡辺謙に挟まれる源田いろんな意味でやばい」と笑った。