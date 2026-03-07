パチンコ業界の第一線で活躍する人気コスプレイヤーが、自身の美貌に隠された驚きの投資額を明かした。3月6日に放送された「パーラーカチ盛りABEMA店」内のニュースコーナーにて、元祖来店コスプレイヤーとして知られる神埼りのあの衝撃的なエピソードが披露されたのである 。

【映像】美女レイヤー・神埼りのあ 衝撃の“整形前”（実際の様子）

「全男性大興奮の激熱演出発生中」と紹介された神埼は、来店歴10年を誇るベテラン演者だ。セクシーなコスプレ姿でパチスロを打つ画像が公開されると、スタジオの見取り図・盛山晋太郎らは「これは激熱演出や」と色めき立った。しかし、真にスタジオを震撼させたのは、彼女がその美貌を手に入れるまでの過程だった。

神埼は、自身の容姿が整形によるものであることを公表している。その整形費用の総額はなんと3000万円にものぼるという。さらに驚くべきは、その資金源だ。日直島田によれば、彼女はその多額の費用を「パチンコ店での来店費用」としてコツコツと貯め、自らの力で勝ち取ったのだという。

番組では、整形前の“ビフォー写真”も公開された 。現在の華やかな姿とは打って変わったその変貌ぶりに、さらば青春の光・森田哲矢は「うわー！マジ！？」と絶叫し、東ブクロも「えらい変わりはったね」と絶句 。盛山も「完全に勝ち取った美やもんね。努力の結果」と、3000万円という大金をパチンコ店での仕事で稼ぎ出し、理想の姿を手に入れた彼女の執念とストイックさを称賛した 。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

