「大和証券Mリーグ 2025-26」3月6日の第1試合において、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が全自動卓の配牌完了からわずか1分足らずで決着をつけるという、驚異的なスピード決着を見せた。

【映像】瑞原、わずか59秒の“超速七対子”

場面は東4局。瑞原は2万9000点持ちの2着目で、トップ目のEX風林火山・永井孝典（連盟）を追う展開となっていた。この局、瑞原に配られた手牌は七対子のリャンシャンテン。さらなる加点が欲しい場面で、瑞原の手に魔力が宿る。1巡目にすぐさま6索を重ねてイーシャンテンへ歩を進めると、続く2巡目に西を重ねてあっさりとテンパイを果たした。

瑞原は迷うことなく、北単騎でのリーチを決断。このあまりにも早いリーチに対し、対戦相手も守備を固める間がなかった。リーチ直後、親番の永井から河に放たれたのは、まさに瑞原が待ちに受けていた北だった。一発で瑞原の手が開き、リーチ・一発・七対子の6400点が成立。局が始まってからアガリの発生まで、時計の針はわずか59秒しか進んでいなかった。

この「秒殺」とも言える電光石火の攻防に、ABEMAの視聴者コメント欄は騒然となった。「早すぎワロタ」「はえーよ」「高速終了」といった驚きの声が殺到。さらには、全自動卓が山をセットして間もないタイミングでの決着に「ガラガラ…ロン」という表現や、放銃を回避不能と見たファンからの「これは無理でしょｗ」「事故すぎるｗ」「これは北出る」といったコメントが次々と流れた。

通常であれば1局に10分以上の時間を要することも珍しくないMリーグの舞台において、1分を切る超速決着は極めて異例。瑞原の勝負強さと、一瞬の好機を逃さない判断の早さが凝縮された59秒間となった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

