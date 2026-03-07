WEST.桐山照史＆小瀧望、センスアップを目指しながらも“男子高校生”に 重岡大毅の驚きの行動も明かされる
WEST. の冠番組『リア突WEST.レボリューション』（深 0：00〜0：25 ABCテレビ※関西ローカル）が7日に放送される。好評企画「レボリューションな協会紹介協会」では、桐山照史と小瀧望が「センスアップ料理教室協会」に突撃。センスアップを目指しながらも“男子高校生感”を醸し出してしまう2人。そしてスタジオではメンバーの誰も知らなかった、重岡大毅の自宅での驚きの行動が明らかになる。
【写真】にっこにこ！寿司やカニを皿に盛りつける桐山照史
桐山と小瀧が訪れたのは、とあるホテルのレストラン。2人は料理の盛り付けに挑戦することに。「盛り付けのセンスがいい人はモテます！」と断言する「センスアップ料理教室協会」の会員に、まずは基本から教わっていく。元々のセンスを測るためにノー知識で盛り付けに挑戦したところ、「関西人すぎる！」とメンバーに突っ込まれる桐山。それを見た小瀧はいわゆる“置きに行った”盛り付けをするが…。
また、先生の手本を待つ間、待ちきれずにつまみ食いする2人。「男子高校生やん！」とメンバーに突っ込まれるが、それが思わぬ展開を生むことに。
スタジオで見守っていた重岡が「久しぶりにためになる協会が出てきた」と大喜び。「オレ、家で○○してんねん」の告白に、長年の付き合いであるメンバー全員が大声をあげて仰天する事態になる。
果たして桐山と小瀧はセンスアップできるのか、そしてメンバー全員が目を丸くした重岡の“秘密”とは。 驚きの展開に注目だ。
