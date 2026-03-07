俳優の高島礼子（61）が5日、Instagramを更新。「少し酔ってしまいました」と、ほろ酔いショットを公開し、様々な反響が寄せられている。

【映像】高島礼子、“水着姿の女子会”＆ほろ酔い姿

これまでにも、「女子会in大磯」と紹介した、神奈川県にある温泉・スパ施設での水着動画や、「スイーツ食い倒れ旅」とつづった、ケーキやパフェなどを前にほほえむ写真など、自然体な姿をInstagramに投稿している高島。

高島礼子、ほろ酔いショットを公開

5日に更新したストーリーズでは、「少し酔ってしまいました」とコメントし、顔を隠す加工をした写真を公開。

同じ日のフィード投稿では、加工を外した写真をアップしており、3月8日にTBS系列で放送される、バラエティ番組の収録があったことを紹介している。

ビールを前にしたお笑いコンビ・麒麟の川島明（47）と、鬼越トマホークの金ちゃん（40）とともに写る無防備な姿にファンからは、「礼子さんが、ほんのり桜色に」「少年のように可愛らしいですね！」「ほろ酔い気分の礼子さん」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）