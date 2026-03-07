『リブート』終盤戦へ 脚本・黒岩勉＆Pが語る“伏線回収”と制作舞台裏
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）。その予測不能かつスピード感あふれる展開で、数々の憶測を呼んでいる物語もついに終盤戦に突入する。今回は脚本を手掛けた黒岩勉さん、東仲恵吾プロデューサーにインタビュー。今作の“仕掛け人”でもある二人だからこそ明かせる、撮影の舞台裏やキャスティング、今後の見どころなどについてたっぷりと語ってもらった。
【写真多数】鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！
■手応えがあったからこそ、初めて感じた“怖さ”
――「TVer」の再生記録やSNSでの盛り上がり、回を追うごとにさまざまな考察が飛び交うなど、ここまでの反響について、どのように感じていらっしゃいますか？
東仲：結構複雑な物語ですが、繰り返し観ても楽しめる作品を作りたいというのは当初のプランとしてもありました。そういう意味では、配信などで何度も楽しんでいただいている視聴者の皆さんの声などもSNSで拝見するので、大変うれしく思っています。
黒岩：現場の熱量も素晴らしかったですし、役者さんたちも素晴らしいパフォーマンスを発揮していただいていたのは分かっていたので、手応えはあったのですが、今回初めて、これで全く反響がなかったら「この後何をやればいいんだろう？」っていうくらいの怖さがありましたね。なので、その後の反響も含めてすごくホッとした、というのが正直なところです。
■リサーチで判明！ 鈴木亮平と松山ケンイチのリアル“リブート”の実現性
――第1話での早瀬陸（演：鈴木亮平／リブート前：松山ケンイチ）から儀堂歩（演：鈴木亮平・二役）にリブートする一連のシーンは、別人になり代わる段階が丁寧に描かれていて、非常に説得力があるシーンになっていたと思います。
黒岩：顔を変えて誰かになり代わる、というストーリーは昔から数多くありますが、今回は整形技術が発展している現在なら実際に実現可能なのでは、という観点からリアル路線で進めてみよう、というのが出発点でした。
東仲：一緒に担当している協力プロデューサーがリサーチを進める中で、専門医の先生に亮平さんと松山さんのなり代わりの話をしたら「この二人なら可能です」とおっしゃって。実在する顔をモデルに整形した方が、本当はやりやすいそうで、さまざまなリサーチ結果を集めていく中で「このシーンはちゃんと見せていきましょう」という話になりました。
黒岩：多くの場合は整形期間のシーンを飛ばして、次の瞬間には包帯を取って顔が変わりました、というような見せ方になるのですが、今回はリアリティを持ったモンタージュシーンで（別人に）変わっていく段階をちゃんと見せれば、今までにない新しい“なり代わり作品”になるんじゃないかと。
結果、どこまでが早瀬でどこからが儀堂になっているのか分からないくらいの映像になったので、物語的にもあのシーンがより説得力を増してくれたんじゃないかなと思います。
東仲：プロデューサー目線で見ると、ああいったシーンって日数もお金も掛かりますし、本当はカットしたくなるようなシーンなんです（笑）。でも、新しいことに挑戦したいという亮平さんやスタッフ、黒岩さんの熱量を感じて、これはやるべきだと。実際に、皆すごい熱量で取り組んでくれて、そういったいろんなことがうまく噛み合ってできたシーンだと思っています。
――これまでの放送回（第6話まで）で印象に残っているシーンを教えてください。
黒岩：第6話で儀堂が死んだ後、早瀬が儀堂から託された離婚届を妻の麻友（演：黒木メイサ）に渡して「儀堂は女と海外に逃げました」というところですね。早瀬がハヤセプリンを食べて堪えていた涙が溢れるところだけでも泣けてくるのですが、何かすごく心が動かされて、悲しいとかうれしいとかはっきりと分からないところで（自分が）感動させられているのがすごいなと思い、とても印象に残っています。
東仲：僕は第6話で儀堂が死ぬ一連のシーンが一番印象的でした。第1話から第4話くらいまでの儀堂は悪者という印象でしたが、あのシーンを通して客観的に見てもすごく儀堂という人物が愛おしくなってくるというか。「なんだ、この人も結局奥さんのためにやっていたんだ」と思ったら、すごく切なくなってくると思うんですよね。あのシーンに対しては感情を揺さぶられたな、という思いがあります。
■役への向き合い方から感じた鈴木亮平と戸田恵梨香の“すごみ”
――今作を通じて改めて感じられた鈴木さんの印象をうかがえますか？
東仲：亮平さんとは今回初めてご一緒させていただきましたが、本当に亮平さんでなければ演じ得ない世界線でしたし、撮影中も本当に一つ一つ、ものすごく魂を削っていく中でストイックに取り組んでいただいて、本当にすごい方だな、というのが今回の現場を通して感じた印象です。
黒岩：亮平さんとは何度かご一緒しているので、すごい人だとは思っていましたが、今回はそれ以上でしたね。普通の人間ができないことを軽やかにやるような、アスリートを見ているような感動があって、役者さんのすごさを今回改めて感じさせていただきました。
――戸田さんの印象はいかがでしょうか？
東仲：戸田さんも非常にストイックな方で、台本の一字一句のニュアンス、その先にある視聴者の皆さんに何を伝えたいか、といったような制作陣の意図も含めて、常に確認しながら演じられていました。軽やかなのですが魂のこもったお芝居で、現場で見ていた時もすごく惹き付けられるものがありました。
黒岩：戸田さんは、もちろんお芝居は素晴らしいのですが、どこまで自分の想いを出していけばいいのか、演じる人物の内に秘めた部分とのバランスを緻密に計算されていて。すごく頭の回転が早くて、勘のいい方だなと感じました。
■あのキャラクターがまさかの再登場!? 今後の見どころも
――今作では「Mrs. GREEN APPLE」の藤澤涼架さん、「ダイアン」の津田篤宏さんなどのキャスティングも話題となりましたが、お二人に関して印象に残っているシーンなどはありますか？
黒岩：これはもうプロデューサーの東仲さんのキャスティングがすごくハマったなという感じで「よくぞこのキャスティングをしてくれた！」と思います。
東仲：藤澤さんについては本当に巡り合わせというか。相棒である冬橋（航／演：永瀬廉）は何かを背負っているような役どころですが、霧矢（直斗）はそれとは逆に見た目から飄々としている人の方がいいな、というイメージがあったんです。
そんな中、知人伝いに「藤澤さんが演技に興味を持たれているようだ」という話を聞いて、オファーさせていただいたところ快諾いただき、多忙なスケジュールの中で合間を縫ってご出演いただきました。
津田さんに演じていただいた安藤は第1話ですぐに殺されてしまいましたが（笑）、『水曜日のダウンタウン』（TBS系）のドッキリ企画「名探偵津田」シリーズなどを観ていてもお芝居がうまいというか、すごく人の心を動かすような力がある方という印象があって。あの緊張感あふれるシーンの中で津田さんの迫真の演技を見てみたいと思い、オファーさせていただきました。ちなみにですが、安藤はこの先も出てきます。
黒岩：えぇっ!?
東仲：本当にチラッとです（笑）。見つからないかもしれないので、よく目を凝らしてご覧いただければと思います。
黒岩：そうなんですね!?（笑）。でも最初に津田さんと聞いた時、「あの（シリアスな）シーンで笑ってしまうことになったら…どうなんでしょう？」と僕も含めて何人かは懸念を抱いていましたが、結果的にあのシーンは日曜日の夜9時にしては意外とハードじゃないですか。でも津田さんがいることによって、いい意味でマイルドになったと思っていて。「そういう狙いがあったのか！」と思いましたが、そういうことだったんですか？
東仲：そうですね（笑）。
黒岩：もし津田さんではなく、ゴリゴリのお芝居をする役者さんだったら、少しハード過ぎるようなシーンになっていたかもしれないと思うと、いろいろな意味でバランスがすごく良かったですよね。
――最後に、視聴者の方々へのメッセージをお願いします。
東仲：今まではあえて複雑にしているところがありましたが、第7話では、そういう伏線が一気に解かれていきます。それと同時に、エモーショナルな物語になっていくので、この先はあまり理屈で考えずに楽しんでいただければと思っています。そして、最終回でも大きなサプライズを用意しているので、最後までお見逃しなく、ご覧いただきたいです。
黒岩：ここから先、いろんな答え合わせも出てきますし、東仲さんのおっしゃるようにシンプルに楽しんでいただけるストーリーになっていくと思うので、そこをぜひ楽しんでいただきたいです。そして、最終回のラストで『リブート』というタイトルがなぜ付けられたのかも伝わると思いますので、“再起動”という意味を、この作品を通して感じていただけたらうれしいなと思います。
■手応えがあったからこそ、初めて感じた“怖さ”
――「TVer」の再生記録やSNSでの盛り上がり、回を追うごとにさまざまな考察が飛び交うなど、ここまでの反響について、どのように感じていらっしゃいますか？
東仲：結構複雑な物語ですが、繰り返し観ても楽しめる作品を作りたいというのは当初のプランとしてもありました。そういう意味では、配信などで何度も楽しんでいただいている視聴者の皆さんの声などもSNSで拝見するので、大変うれしく思っています。
黒岩：現場の熱量も素晴らしかったですし、役者さんたちも素晴らしいパフォーマンスを発揮していただいていたのは分かっていたので、手応えはあったのですが、今回初めて、これで全く反響がなかったら「この後何をやればいいんだろう？」っていうくらいの怖さがありましたね。なので、その後の反響も含めてすごくホッとした、というのが正直なところです。
■リサーチで判明！ 鈴木亮平と松山ケンイチのリアル“リブート”の実現性
――第1話での早瀬陸（演：鈴木亮平／リブート前：松山ケンイチ）から儀堂歩（演：鈴木亮平・二役）にリブートする一連のシーンは、別人になり代わる段階が丁寧に描かれていて、非常に説得力があるシーンになっていたと思います。
黒岩：顔を変えて誰かになり代わる、というストーリーは昔から数多くありますが、今回は整形技術が発展している現在なら実際に実現可能なのでは、という観点からリアル路線で進めてみよう、というのが出発点でした。
東仲：一緒に担当している協力プロデューサーがリサーチを進める中で、専門医の先生に亮平さんと松山さんのなり代わりの話をしたら「この二人なら可能です」とおっしゃって。実在する顔をモデルに整形した方が、本当はやりやすいそうで、さまざまなリサーチ結果を集めていく中で「このシーンはちゃんと見せていきましょう」という話になりました。
黒岩：多くの場合は整形期間のシーンを飛ばして、次の瞬間には包帯を取って顔が変わりました、というような見せ方になるのですが、今回はリアリティを持ったモンタージュシーンで（別人に）変わっていく段階をちゃんと見せれば、今までにない新しい“なり代わり作品”になるんじゃないかと。
結果、どこまでが早瀬でどこからが儀堂になっているのか分からないくらいの映像になったので、物語的にもあのシーンがより説得力を増してくれたんじゃないかなと思います。
東仲：プロデューサー目線で見ると、ああいったシーンって日数もお金も掛かりますし、本当はカットしたくなるようなシーンなんです（笑）。でも、新しいことに挑戦したいという亮平さんやスタッフ、黒岩さんの熱量を感じて、これはやるべきだと。実際に、皆すごい熱量で取り組んでくれて、そういったいろんなことがうまく噛み合ってできたシーンだと思っています。
――これまでの放送回（第6話まで）で印象に残っているシーンを教えてください。
黒岩：第6話で儀堂が死んだ後、早瀬が儀堂から託された離婚届を妻の麻友（演：黒木メイサ）に渡して「儀堂は女と海外に逃げました」というところですね。早瀬がハヤセプリンを食べて堪えていた涙が溢れるところだけでも泣けてくるのですが、何かすごく心が動かされて、悲しいとかうれしいとかはっきりと分からないところで（自分が）感動させられているのがすごいなと思い、とても印象に残っています。
東仲：僕は第6話で儀堂が死ぬ一連のシーンが一番印象的でした。第1話から第4話くらいまでの儀堂は悪者という印象でしたが、あのシーンを通して客観的に見てもすごく儀堂という人物が愛おしくなってくるというか。「なんだ、この人も結局奥さんのためにやっていたんだ」と思ったら、すごく切なくなってくると思うんですよね。あのシーンに対しては感情を揺さぶられたな、という思いがあります。
■役への向き合い方から感じた鈴木亮平と戸田恵梨香の“すごみ”
――今作を通じて改めて感じられた鈴木さんの印象をうかがえますか？
東仲：亮平さんとは今回初めてご一緒させていただきましたが、本当に亮平さんでなければ演じ得ない世界線でしたし、撮影中も本当に一つ一つ、ものすごく魂を削っていく中でストイックに取り組んでいただいて、本当にすごい方だな、というのが今回の現場を通して感じた印象です。
黒岩：亮平さんとは何度かご一緒しているので、すごい人だとは思っていましたが、今回はそれ以上でしたね。普通の人間ができないことを軽やかにやるような、アスリートを見ているような感動があって、役者さんのすごさを今回改めて感じさせていただきました。
――戸田さんの印象はいかがでしょうか？
東仲：戸田さんも非常にストイックな方で、台本の一字一句のニュアンス、その先にある視聴者の皆さんに何を伝えたいか、といったような制作陣の意図も含めて、常に確認しながら演じられていました。軽やかなのですが魂のこもったお芝居で、現場で見ていた時もすごく惹き付けられるものがありました。
黒岩：戸田さんは、もちろんお芝居は素晴らしいのですが、どこまで自分の想いを出していけばいいのか、演じる人物の内に秘めた部分とのバランスを緻密に計算されていて。すごく頭の回転が早くて、勘のいい方だなと感じました。
■あのキャラクターがまさかの再登場!? 今後の見どころも
――今作では「Mrs. GREEN APPLE」の藤澤涼架さん、「ダイアン」の津田篤宏さんなどのキャスティングも話題となりましたが、お二人に関して印象に残っているシーンなどはありますか？
黒岩：これはもうプロデューサーの東仲さんのキャスティングがすごくハマったなという感じで「よくぞこのキャスティングをしてくれた！」と思います。
東仲：藤澤さんについては本当に巡り合わせというか。相棒である冬橋（航／演：永瀬廉）は何かを背負っているような役どころですが、霧矢（直斗）はそれとは逆に見た目から飄々としている人の方がいいな、というイメージがあったんです。
そんな中、知人伝いに「藤澤さんが演技に興味を持たれているようだ」という話を聞いて、オファーさせていただいたところ快諾いただき、多忙なスケジュールの中で合間を縫ってご出演いただきました。
津田さんに演じていただいた安藤は第1話ですぐに殺されてしまいましたが（笑）、『水曜日のダウンタウン』（TBS系）のドッキリ企画「名探偵津田」シリーズなどを観ていてもお芝居がうまいというか、すごく人の心を動かすような力がある方という印象があって。あの緊張感あふれるシーンの中で津田さんの迫真の演技を見てみたいと思い、オファーさせていただきました。ちなみにですが、安藤はこの先も出てきます。
黒岩：えぇっ!?
東仲：本当にチラッとです（笑）。見つからないかもしれないので、よく目を凝らしてご覧いただければと思います。
黒岩：そうなんですね!?（笑）。でも最初に津田さんと聞いた時、「あの（シリアスな）シーンで笑ってしまうことになったら…どうなんでしょう？」と僕も含めて何人かは懸念を抱いていましたが、結果的にあのシーンは日曜日の夜9時にしては意外とハードじゃないですか。でも津田さんがいることによって、いい意味でマイルドになったと思っていて。「そういう狙いがあったのか！」と思いましたが、そういうことだったんですか？
東仲：そうですね（笑）。
黒岩：もし津田さんではなく、ゴリゴリのお芝居をする役者さんだったら、少しハード過ぎるようなシーンになっていたかもしれないと思うと、いろいろな意味でバランスがすごく良かったですよね。
――最後に、視聴者の方々へのメッセージをお願いします。
東仲：今まではあえて複雑にしているところがありましたが、第7話では、そういう伏線が一気に解かれていきます。それと同時に、エモーショナルな物語になっていくので、この先はあまり理屈で考えずに楽しんでいただければと思っています。そして、最終回でも大きなサプライズを用意しているので、最後までお見逃しなく、ご覧いただきたいです。
黒岩：ここから先、いろんな答え合わせも出てきますし、東仲さんのおっしゃるようにシンプルに楽しんでいただけるストーリーになっていくと思うので、そこをぜひ楽しんでいただきたいです。そして、最終回のラストで『リブート』というタイトルがなぜ付けられたのかも伝わると思いますので、“再起動”という意味を、この作品を通して感じていただけたらうれしいなと思います。