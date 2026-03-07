チ・チャンウクの3回目となるクリスマスイベント、独占配信決定 80歳になるファンの“WISH”を叶えるため、おんぶも【レポートあり】
韓国の俳優チ・チャンウクが昨年12月に開催した、今回で3度目となる来日クリスマスファンミーティング『2025 チ・チャンウク Japan Fan Meeting 〜Winter With W（ユー）〜』が、14日（0：00〜）よりFODにて独占配信されることが決定した。
【写真】白ニットで癒やしの笑顔を見せるチ・チャンウク
韓国ドラマ『ヒーラー〜最高の恋人〜』『サムダルリへようこそ』『あやしいパートナー 〜Destiny Lovers〜』など数々のヒット作で存在感を示し、日本では音楽活動の幅を広げ、俳優だけでなく歌手としても注目を集めるチ・チャンウク。洗練されたルックスと親しみやすい人柄、そのギャップが多くのファンを魅了し続けている。
同イベントは昨年12月24日、東京ガーデンシアターにて開催され、チ・チャンウクにとって3年連続の来日ファンミーティング。さらにこの日は、日本1stアルバム『Assemble』のリリース日という記念すべきタイミングと重なり、FC会員限定イベントと本公演を含め、8000人以上のファンが会場に集結。特別な1日を、チ・チャンウクとともに分かち合った。
公演開始とともに中央の幕が上がると、ブラックの装いに身を包んだチ・チャンウクが登場。日本3rdシングル「SHINY TRIP」の歌唱で華やかに幕を開けた。「皆さん、こんにちは！チ・チャンウクです。お久しぶりです。元気でしたか？僕も元気です」と流ちょうな日本語でのあいさつに、会場からは大きな歓声が沸き起こった。「クリスマスイブに、こうして皆さんと一緒に過ごせることに感謝しています。初めての日本アルバムをリリースした日に、皆さんに喜んでいただけて本当に幸せです」と、率直な想いを語り、会場は温かい雰囲気に包まれた。
今回のテーマは“WISH”。トークコーナーでは、公演タイトルについて「最初は（チャンウクの）“Wook”のWだと思っていました」とほほ笑ましいエピソードを披露しつつ、「どちらにしても、皆さんの存在が一番大切です」とファンへの想いをストレートに伝えました。主演ドラマ『捏造された都市』では多くのアクションに挑んで体を酷使したことを明かし、「今後は恋愛ものをやりたい」と語るチ・チャンウク。また、今後配信が予定されている作品への期待も語った。
SNSフォロワー約2800万人を誇るチ・チャンウクが、この日は未公開写真を次々と公開。海外での活動や撮影の舞台裏、素顔が垣間見えるカットに、会場は終始和やかな空気に包まれた。イベントの後半では、3階席から客席にサプライズ登場。各フロアを回って花を手渡し、ファンに寄り添う姿勢が伝わるひと幕となった。
ファンの“WISH”を叶えるコーナーでは、会場のファンのリクエストに次々と応えていくチ・チャンウク。中でも大きな感動を呼んだのは、来年80歳になるファンの「おぶってほしい」という願い。「ファンをおんぶするのは初めてです」と照れながらも実行し、「ファンの皆さんが健康で幸せでいられるなら、何でもします」と語る姿に、温かな拍手が送られた。
ライブパートでは、登場曲の「SHINY TRIP」に加え、「僕がいたこと」「あなたがいてくれた」「My Christmas Wish」などのアルバム収録曲、全6曲を披露。最新曲「Celebration」ではファンとの掛け声が響き渡り、会場は一体感に包まれた。アンコールでは「The Wind Of Spring」を歌唱。何度も振り返りながら手を振り、名残惜しそうにステージを後にした。
