「ＷＢＣ・Ｂ組、ブラジル−米国」（６日、ヒューストン）

米国の主将、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が初回、先制２ランを放った。

１死二塁でブラジル先発のボー・タカハシ（西武）のスライダー系の変化球をとらえた打球が、高い左中間フェンスを越える飛距離１２３メートルの大きな一発となった。

ジャッジは昨季ア・リーグＭＶＰ。ナ・リーグＭＶＰの大谷翔平選手は日本時間６日の今大会初戦・台湾戦で先制満塁本塁打を放ったが、ジャッジも負けじと特大のＷＢＣ１号を見舞った。

▽米国代表のラインアップ（昨季成績）

１番・遊撃 ウィット（ロイヤルズ） 打率・２９５ ２３本塁打 ８８打点 ３８盗塁 ＯＰＳ・８５２

２番・一塁 ハーパー（フィリーズ） 打率・２６１ ２７本塁打 ７５打点 ＯＰＳ・８４４

３番・右翼 ジャッジ（ヤンキース） 打率・３３１ ５３本塁打 １１４打点 ＯＰＳ１・１４５

４番・ＤＨ シュワバー（フィリーズ） 打率・２４０ ５６本塁打 １３２打点 ＯＰＳ・９２８

５番・三塁 ブレグマン（カブス） 打率・２７３ １８本塁打 ６２打点 ＯＰＳ・８２２

６番・捕手 ローリー（マリナーズ） 打率・２４７ ６０本塁打 １２５打点 ＯＰＳ・９４８

７番・左翼 アンソニー（Ｒソックス） 打率・２９２ ８本塁打 ３２打点 ＯＰＳ・８５９

８番・中堅 バクストン（ツインズ） 打率・２６４ ３５本塁打 ８３打点 ＯＰＳ・８７８

９番・二塁 トゥラング（ブルワーズ） 打率・２８８ １８本塁打 ８１打点 ＯＰＳ・７９４

投手 ウェブ（ジャイアンツ） １５勝１１敗 防御率３・２２