21歳で家を買ったら「物欲が消えた」。元汚部屋インフルエンサーが29歳で貯金1000万円を達成した3つのルール

今回は、14万人のフォロワー数を誇る家計インフルエンサー・たろさん(29)にインタビュー。21歳の若さで40年ローンを組み、8年で貯金1000万を達成した秘訣に迫る。



取材・文＝蜂谷智子 写真提供：たろさん

たろさん（29歳・東北地方在住）

仕事：IT系フリーランス

家族構成：夫婦、子供2人、犬1匹

家賃：住宅ローン月々8万9000円

間取り：戸建て2LDK（将来壁を追加したら3LDKにすることも可能）

敷地面積：約165平米 延床面積：約93平米

支出優先順位：（1）貯金・投資 （2）住宅ローン （3）食費

きっかけは「犬」と「家」

フォロワー14万人を抱える家計インフルエンサー、たろさん。高校生のころから付き合っていたパートナーと2018年に結婚し、21歳の時、世帯年収620万円で戸建てを購入した。現在は29歳で貯金1000万円を達成し、「物欲が消えた」と語る。

だが、かつては100円ショップで爆買いし、推しグッズを集めては放置する“汚部屋”の住人だった。

そんな彼女を変えたのは、「犬」と「家」だ。

「とにかく犬を飼いたくて」とたろさん。しかし当初は夫とふたりでアパート暮らし。ペット可のマンションに引っ越すことも考えたが、物件は限られ、家賃は10万近くと高めだった。

「それならいっそ戸建てのほうがいいんじゃないかと、軽い気持ちでモデルハウスを見に行ったんです。営業担当からライフプラン表を見せられて、『このまま働けばいけます』って言われて住宅購入に踏み切りました。若かったし、深く考えなかったですね」

当時の年収は300万円に届くかどうか。住宅ローンは月8万9000円。ペット可賃貸よりは安いとはいえ、決して余裕があったわけではない。

ローンが重く、情緒不安定に

実際に住み始めると、住宅ローンは想像以上に重かった。

以前は夫の家賃補助があり実質住宅費は3万円。そこから月約9万円へ。6万円の負担増だった。さらに転職でたろさんの年収が100万円以上下がるというアクシデントもあった。

「家計が圧迫されて、情緒不安定になりました」

食費は削り、外食はやめ、鶏むね肉ともやしが食事の定番になった。「正直、家を売ることも頭をよぎった」そうだ。

29歳にして貯金1000万円達成

だが、犬と暮らす家は簡単に手放せなかった。

それならば、家計を改善するしかないと、たろさんは俄然やる気を出した。家計管理アプリで支出を可視化し、通信費や保険を見直す。少額からの積み立て投資も始めた。

同時に、在宅で収入を得られる道を探し始める。昼間は会社員として働き、夜はSNS運用やITスキルの勉強にあてた。

「正社員ではなかったので、育休復帰ができないことも見越して在宅で稼げるようになるまでは子供を産まないと決めました」

やがてフォロワーが増え、仕事の依頼が入るようになり、会社を辞めてフリーランスとして独立した。家計は少しずつ改善し、ふたりの子供も授かった。

そして現在、29歳にして貯金1000万円超えをかなえたのだ。

たろさんが家計を整えていく姿を見て、夫も少しずつ関心を持つようになった。

「前は『なんとかなるでしょ』って感じだったんですけど、数字を見せたら『やばいね』って。そこからは一緒にお金のことを話せるようになりました」

たろさんの、暮らしの工夫ベスト3

家計を立て直すなかで、たろさんが意識してきたのは「大きな節約」よりも、日々の小さな改善だ。

一つ目は「家事貯金」をする

日々の料理。平日にできることは前倒しで済ませ、作り置きや下ごしらえをしておく。忙しい日に余裕が生まれることで、外食や無駄な買い物を防げるという。

二つ目は、徹底した「捨て活」

数年で手放したモノは400キロ以上。必要なものだけに囲まれることで、探し物の時間が減り、買い直すこともなくなった。「管理できる量にすることが大事でした」

三つ目は「ノーマネーデー」をつくる

あえてお金を使わない日をつくることで、使う日とのメリハリをつける。「ゼロの日があると、使う日も前向きになれますよ」

どれも特別なテクニックではない。小さな習慣の積み重ねが、家計改善につながった。

最近買った「ちょっと高い物」は？

最近の大きな買い物は、仕事用のパソコンと車だ。ついこの前までは、ビジュアルやブランドに惚れた、憧れの車に乗っていたこともある。「すごく好きで、珍しく自分のために買ったんです」とのこと。しかし子供がドアに指を挟みそうになって、今の自分には実用的ではないと考え、潔く買い替えた。

今は、好きかどうかよりも“使えるかどうか”が基準になった。パソコンも同じだ。仕事に必要だから買う。長く使えるかどうかで選ぶ。

「今は実用的なものしか欲しくないんです」

ローン残り32年も「後悔してない」

現在の住宅ローン月8万9000円は「今はちょうどいい」とたろさんは言う。現在29歳。21歳で背負った40年ローンは、残り32年ある。それでも彼女は迷いがない。

「ローンの返済は61歳で終わります。若いうちにローンを背負ったことで、早くから家計にも意識的になったし、やはり自分の家があると安心感が違う。私は若い頃に勢いで家を買って、良かったと思います」

最初に負担に感じた住宅ローンの金額。しかし「家」と「犬」という本当に欲しいものが定まったことで、その他の支出を削ることができ、住居費が“暮らしに合った数字”になったのだ。

この投稿をInstagramで見る たろ🐤 家計管理×投資で1000万円貯めた主婦(@taro_kakeibo)がシェアした投稿

蜂谷 智子（はちや・ともこ）

ライター・編集者 編集プロダクションAsuamu主宰