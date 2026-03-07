石川県穴水町出身で元小結・遠藤の北陣親方が2月、七尾市で講演会を行った。

現役時代は寡黙な印象も強い北陣親方だが、講演ではこれまでの土俵人生に加え現役時代の苦悩や引退後の心境を率直に語り、会場を埋めた地元ファンに感謝の言葉を述べた。

親方ににらまれたデビュー時の“失敗”

2013年(平成25年)に初土俵を踏んだ北陣親方は、緊張はあまりしなかったというが、一つ失敗があった。

北陣親方「勝って勝ち残りをしたあとに花道のほうの階段から降りてくんですけども、アマチュア相撲は勝ったあと審判の座ってる真ん中から降りるんですよ。間違えて真ん中から降りて、お前何してんだっていう顔で親方に睨まれたというのはちょっと記憶にあります」

現役生活12年間の中で最も印象に残る取組として、2020年（令和2年）初場所の初日と二日目を挙げた。

北陣親方「ちょうどコロナになる前の初場所の初日に横綱鶴竜さんに勝って、翌日二日目に横綱の白鵬さんに勝った相撲なんですけども、その前にもお二方には勝った経験はあったんですけども、その二番はしっかり内容のある相撲で、相撲を取って勝ったという達成感ありました」

会場の前方に座っていた来場者の中には、この取組を覚えている人も多く見られた。

「なめられまい」と笑わず、話さず

北陣親方は入門してから、土俵上では笑わず、話さないことを意図的に心がけていたという。

北陣親方「遠藤は優しいだったり、なめられる可能性があるなあと入門してから感じましたので、もうそこから戦いは始まってる。そう思って、あまり話さないように、そして笑わないように意図してました」

徹底していたわけではないが、片隅に「ここも、ここからも戦いは始まってるんだ」という気持ちを常に持っていた。

地元やファンからの大きな歓声と声援については、「鳥肌の立つような声援、歓声をいただきましたし、誰もがこの経験することではないなと感じてはいたので、すごくうれしかったです」と振り返った。

北陣親方「学生から相撲界に入ってすぐ、二場所で関取に上がって、そういった声も気にはなってはいたんですけども、だんだんだんだんそれも、いい意味で慣れて、それを力に変えて、よし、やるぞという気持ちで過ごしてました」

良いことを言われることのほうが多く今も印象に残っているため、悪いことはあまり記憶にないという。応援に応えるんだという気持ちで一生懸命やってきたと述べた。

「気のせいだ」と言い聞かせたけがとの闘い

北陣親方は小学生の頃、腰の痛みを訴えて七尾市内の整形外科を受診したとき、医師からまさかの診断名を告げられた。

北陣親方「そのときに院長先生に、腰が痛いんです、診てくださいと相談しましたら、診断名が“気のせい”だとさせられまして。そこから、一緒に行った学校の先生も「気のせいだ、気のせいだ」と。もう頑なに認めてくれなかったと言いますか、僕の症状をですね」

以来、自分でも「気のせいだ、気のせいだ」と言い唱えるようになったという。この経験が、角界に入ってからけがをしても「気のせいだ」と自分に言い聞かせて乗り越える力になったと振り返る。

北陣親方「体調が悪く、場所中にけがをして休場することになってもですね、次、翌場所にしっかり結果出すんだ、痛くても“気のせい”だと思いながらですね、よく場所に備えてました」

最後の手術の前に医師から初めて言われた 「気のせいじゃない」

最後の最後に休場してひざの手術を決行し、その後引退となったが、その手術の前に七尾市内の整形外科を受診した際、初めて「これは気のせいじゃない」と言われたという。

講演で北陣親方は、子どもが痛いと訴えたら「気のせいだ」と言わずに寄り添ってほしいと話した。

一方で、医師に大丈夫だと言われれば、そこから先できなかったり、恐怖心があるというのは「それこそほんとに気のせい」なので、思い切ってけがからの復帰の一歩目を踏み込むことが大事だとも語った。

四股が踏めなくなった時、引退を決意

2025年5月場所の前、北陣親方は四股も踏めない状態になっていた。

北陣親方「僕の中では四股が踏めなくなったら現役続けていくのは難しい、厳しいかなと思っていましたので、いよいよその時期が来たのかなと思い、五月場所に臨んでましたので、五月場所を勝ち越して終わりましたが、まあ、ちょっとこれ以上は、避けてきた手術をしなきゃいけない」

医師からも「これ以上は今後の長い第二の人生に保証できない」と言われ、その後思い切って手術することを決断した。

手術の経験がなかったため、もう一度土俵に戻るんだという気持ちでリハビリに取り組んだが、早期の復帰は難しいと感じ、引退を決断した。家族にも日頃から相談し、一緒に決めていったという。

引退後の気持ちについては、「悔いはありませんでしたし、どちらかと言えば楽になったと言いますか」と語った。

北陣親方「引退してふた場所、九州場所、初場所と経験しまして、初場所を初日、本場所の初日ですね、相撲を取れるかな、土俵上がれるかなという、そういった不安から解放されたという気持ちが強いですね、今は」

今は警備担当 土俵は「マスA」からの眺め

現在、北陣親方は十両、幕内の前半、幕内の後半の3グループで毎日ローテーションをして花道を警備している。

北陣親方「現役中は花道で立っていても、あまりこれから取る相撲のことだけを考えていたので気にならなかったんですけども、今警備をしてまして、ちょうどマス席で言うと、Aマスぐらいの距離感で花道から相撲を見てるんですけども、そのときにお客さんの相撲を見ている角度、目線というのは、こういったものなのだなっていうことをやめてから感じまして、すごく新鮮に感じてます」

引退し親方になったばかりの新米で、分からないことがたくさんあるという。一つ一つ勉強しながら成長していきたいと述べた。

将来、力士を育成する際には、「どの力士も同じように教えるのではなく、その子に合った指導を僕の中で見つけて、その子に合った指導をしていけたらなと思っております」と抱負を語った。

相撲は「生まれ変わってもやる」ほど好き

6歳のころの父親のドライブから始まった土俵人生。つらいことが多くとも、「相撲愛」は揺るぎないようだ。

北陣親方「生まれ変わったら何したいですかと聞かれるんですけども、もう一度相撲をやるんじゃないかなと最近思うようになりましたので。もう、相撲が今はほんとに好きです」

石川県での巡業では、方言やイントネーションを聞いて懐かしく感じたという。帰る機会はあまりなかったが「いざ一日でも帰ってくると、半日でも帰ってくると、もうちょっとここで数日、もう一日過ごしたいなと、そう思わせてくれる特別な故郷です」と語った。

大の里に続く力士が「どんどんどんどん」

地元・石川県からは関取として横綱・大の里らがいて、所属する追手風部屋にも郷土力士がいる。北陣親方はどんどん後輩力士が出世をしていくことへの期待を膨らませた。

北陣親方「これで大の里が横綱になってしばらくはという気持ちではなく、どんどんどんどん石川県から力士が誕生して、そして関取になって、どんどんどんどん、大相撲からですね、石川県を盛り上げていけたらなと思っております」

寡黙な印象が現役時代は強かったが、地元ファンの前ではとても饒舌に自らの思い出を楽しく語ってくれた北陣親方。遠藤に負けるとも劣らない人気力士を育てるに違いない。