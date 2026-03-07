なにわ男子の大西流星が7日、都内でtimeleszの原嘉孝とダブル主演を務めるWOWOWドラマ「横浜ネイバーズ Season2」（きょう7日スタート、土曜後10・00）の完成報告会に出席した。「よりスケールが大きくなってきて、よりサスペンス感が増してきてヒヤヒヤ、ハラハラするシーンが多い」とアピールした。

WOWOWと東海テレビが共同制作し、1月期にフジテレビ系で放送されたドラマの続編。横浜・山下町の名探偵と呼ばれるフリーター小柳龍一（通称ロン）と神奈川県警捜査1課の刑事・岩清水欽太が仲間とさまざまな事件を追うヒューマンサスペンス。シーズン1との違いについて「スケールのでかさと事件の重大さ、ト書きでも走るとかめちゃくち1話から慌ただしいシーンが多い」と話した。さらに「なによりロン君が捕まってしまう。（シーズン1の）どちらかというと自分が捕まえるために協力するところから（シーズン2で）急展開がおきているので複雑な気持ちになりますし、ここからどうしていくねん、みたいな…」と注目ポイントを挙げていった。

すると、突然原が「それ以上言うな」とネタバレ防止のためか肩を抱き、大西の発言をストップ。大西は「びっくりした」とぎゅっと縮こまっていた。

シーズン1の撮影終了の次の日から撮影が始まったといい「美容室とか行ってみんなイメチェンしてきて、シーズン2の初日に夏休み明けみたいに“髪切った？”みたいに（言い合った）」とキャスト同士の仲良いエピソードを話した。