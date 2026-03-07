miwa、トライストーンから独立 今後は業務連携＆個人事務所で活動「“miwa物語 第二章”を始めるつもり」
【モデルプレス＝2026/03/07】シンガーソングライターのmiwaが3月7日、自身のInstagramを更新。所属事務所の株式会社トライストーン・エンタテイメントから独立し、個人事務所であるSALiNa株式会社で活動していくことを発表した。
【写真】miwa、小栗旬に車椅子押され登場
miwaは「この度所属事務所の株式会社トライストーン・エンタテイメントから独立し、個人事務所であるSALiNa株式会社から新たな形で活動していくことになりました。今後はトライストーン・エンタテイメントと業務提携という形でサポートをいただきながら活動してまいります」と報告。「昨年デビュー15周年を迎え、もう一度原点の気持ちを思い出し、自分自身で活動の方向を見つめながら、“miwa物語 第二章”を始めるつもりでがんばりたいと思いました。これからの物語も、初心を大切にしながら、応援してくださるファンの皆さんと一緒に紡いでいきたいと思います」と今後の活動について言及するとともに「15歳で出会い、19歳でデビューしてから 16年間支えてくれ、育ててくれ、この旅立ちの背中を押してくれた山本又一朗会長をはじめとするトライストーン・エンタテイメントの皆様に心より深く感謝しています。私の歌や音楽を愛してくれて、応援してくださるすべての皆さんに絶えず感謝しながら、精進してがんばっていきます」と周囲に感謝を伝えた。
最後は「これからも音楽を通して、皆さんの心に寄り添える作品を届けていけるよう努力してまいりますので、引き続き温かく見守っていただけたら嬉しいです。これからも、どうぞ、よろしくお願いします」と結んでいる。
miwaは1990年6月15日生まれ。葉山生まれ東京育ち。15歳の頃にSHERYL CROWやCarole King等の女性シンガーソングライターの影響を受けオリジナル曲を作り始める。2010年、大学1年の3月にシングル「don't cry anymore」でデビュー。2013年から4年連続で「NHK 紅白歌合戦」への出場を果たした。プライベートでは、2019年にリオデジャネイロオリンピック400m個人メドレー金メダリスト・萩野公介氏との結婚と第1子妊娠を発表。2024年3月に離婚を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆miwa、独立を発表
◆miwa、2010年にデビュー
