結婚発表のももクロ佐々木彩夏、翌日ラジオで生報告「直接自分の言葉でみんなにお伝えしたいなと」
【モデルプレス＝2026/03/07】ももいろクローバーZの佐々木彩夏が3月6日深夜、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「佐々木彩夏のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送／毎週金曜24時〜）に出演。結婚したことを改めて発表した。
【写真】ももクロメンバー、結婚発表時の直筆署名
佐々木は番組冒頭「あー緊張する」と緊張を滲ませつつ「昨日発表させていただきましたが、この度結婚することになりました」と改めて報告。「突然の発表になって、みなさんをびっくりさせちゃったかな」とファンの気持ちを心配しながらも、祝福の声について「本当に嬉しかったです。ありがとうございます」「直接自分の言葉でみんなにお伝えしたいなと思い、この番組の冒頭に時間を作っていただきました」と改めて伝えた経緯を明かした。
さらに「発表するのは凄く緊張した」「祝福してくださる、モノノフ（ファンネーム）のみんながいてくれることだったり、これからも変わらず活動を続けていける環境が当たり前じゃないなと改めて感じました。本当にみんなのおかげだなと思ってます」と感謝。続けて「ももクロの活動の方も、もちろん、これまで以上に皆さんに楽しいと思ってもらえるようなパフォーマンスだったり、作品を作っていけるように、みんなと楽しい時間をもっともっと共有していけるように頑張っていきたいと思います」「パフォーマンスで自分の気持ちを伝えていくのが一番なんじゃないかなと思っていますので、引き続き頑張っていきたい」と意気込んでいた。
佐々木は同月5日、自身のInstagramにて「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と発表。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と直筆のサインを添え、報告している。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】ももクロメンバー、結婚発表時の直筆署名
◆佐々木彩夏、ラジオで改めて結婚報告
佐々木は番組冒頭「あー緊張する」と緊張を滲ませつつ「昨日発表させていただきましたが、この度結婚することになりました」と改めて報告。「突然の発表になって、みなさんをびっくりさせちゃったかな」とファンの気持ちを心配しながらも、祝福の声について「本当に嬉しかったです。ありがとうございます」「直接自分の言葉でみんなにお伝えしたいなと思い、この番組の冒頭に時間を作っていただきました」と改めて伝えた経緯を明かした。
◆佐々木彩夏、結婚発表
佐々木は同月5日、自身のInstagramにて「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と発表。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と直筆のサインを添え、報告している。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】