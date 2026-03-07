CORTIS、デビュー後初のカムバック！2ndミニアルバム『GREENGREEN』リリースへ

CORTISが、4月20日に2ndミニアルバムのタイトル曲を先行公開する。

CORTISは3月6日、グローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」を通じて、5月4日に2ndミニアルバム『GREENGREEN』をリリースすることを伝えた。

これに先立ち、4月20日18時にタイトル曲の音源を先行公開し、カムバックの熱気を高める予定だ。

「NBAクロスオーバー・コンサートシリーズ」のヘッドライナー公演などでサプライズ公開された新曲『YOUNGCREATORCREW』も、今作に収録される。同曲は初披露から10日足らずで、TikTokにて音源やダンスを活用した動画が1万件以上投稿されるなど大きな話題を呼んでいる。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

CORTISは2025年を代表する「最高の新人」として認められた存在だ。デビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』は、最新のサークルチャート基準で累計販売数200万枚を突破している。

また、アメリカ・ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で15位にランクインし、プロジェクトグループを除いた歴代K-POPグループのデビューアルバムとして最高位を記録した。『GO!』『What You Want』『FaSHioN』の連続ヒットに後押しされ、Spotifyでは発売から5カ月で全曲累計再生数4億回を突破している。

大衆的な人気を反映するSNS指標も圧倒的だ。3月6日9時基準で、TikTok、インスタグラム、ユーチューブの公式フォロワー数はそれぞれ970万人、1018万人、322万人を記録。特にインスタグラムのアカウントは開設からわずか6カ月で1000万フォロワーを達成し、K-POPグループ史上最短記録を更新した。

音楽やダンス関連動画のほか、彼らのファッションや撮影スタイルなどが世界中のZ世代の間でトレンドとなっており、今回のカムバックがグローバル市場にどのような反響を呼ぶか注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）