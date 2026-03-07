エヴァンゲリオンコラボのSHAKAサンダル登場！機体カラーが映える限定モデル

フットウェアブランド「SHAKA」から、『新世紀エヴァンゲリオン』30周年記念プロジェクト「RADIO EVA “THE 30”」の一環として特別なコラボモデルが登場します。機体カラーをファッション視点で再構築したデザインと、2WAY仕様の快適な履き心地が魅力。タウンユースにも取り入れやすい洗練された一足は、ファンはもちろんおしゃれ好きの女性にもおすすめです♡

2WAY仕様の高機能サンダル

本コラボレーションのベースモデルは、SHAKAを代表するスニーカーサンダル「OTTER TRAIL AT」。

スポーツサンダルの軽快さとスニーカーの安定感を兼ね備えたモデルを、踵ストラップ着脱式の2WAY仕様「OTTER TRAIL AT SECOND WAY」として展開しています。

スニーカーサンダルとして安定感のある履き心地を楽しめるだけでなく、踵ストラップを外せばスライドサンダルとしても使用可能。シーンやスタイルに合わせて履き分けられるのが魅力です。

踵ストラップには機体名をプリントした特別仕様を採用。さらにテープエンドパーツや金具フックには蓄光素材を使用し、暗闇でほのかに光るギミックで『エヴァンゲリオン』の世界観を表現しています。

機体カラーを再現した全3モデル

『エヴァンゲリオン』の世界観を落とし込んだ3モデルを展開。象徴的なカラーリングをファッション視点で再構築し、日常使いしやすいデザインに仕上げられています。

OTTER TRAIL AT SECOND WAY for EVANGELION EVA-00/零号機



価格：23,980円

零号機を象徴するブルーをベースに、グリーンのラバーソールを組み合わせたデザイン。スウェードや踵ネオプレン、EVAソールにはグレイを採用し立体感を演出しています。

インソールには綾波レイの髪色を想起させるカラーを採用し、プリントロゴはプラグスーツカラーをイメージしています。

サイズ：22.0 / 23.0 / 24.0 / 25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0cm（unisex）

展開カラー：零号機カラー（ブルー×グリーン）

OTTER TRAIL AT SECOND WAY for EVANGELION EVA-01/初号機



価格：23,980円

シリーズを象徴する初号機カラーを洗練された配色で表現。赤紫のベースに青紫のパーツを組み合わせ、機体の複雑な構造を再現しています。

黄緑色はラバーソールや踵ネオプレンに使用され、足元のアクセントに。インソールとロゴには碇シンジのプラグスーツカラーを採用しています。

サイズ：22.0 / 23.0 / 24.0 / 25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0cm（unisex）

展開カラー：初号機カラー（赤紫×黄緑）

OTTER TRAIL AT SECOND WAY for EVANGELION EVA-02/弐号機



価格：23,980円

鮮烈なレッドを基調にしながら、日常使いしやすいバランスに仕上げたモデル。オレンジのラバーソールがアクセントとなり、ライトグレイのパーツが程よい抜け感を演出します。

インソールとロゴには惣流・アスカ・ラングレーのプラグスーツカラーを採用しています。

サイズ：22.0 / 23.0 / 24.0 / 25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0cm（unisex）

展開カラー：弐号機カラー（レッド×オレンジ）

描き下ろし特典も見逃せない

今回のコラボレーションでは、描き下ろしキービジュアルのステッカーがノベルティとして付属します。

コラボサンダルを履いたメインキャラクターが“旅”に出かけるイメージで描かれたイラストは、スマートフォンケースにも収まるサイズ感。コレクションとしても楽しめる特典です♪

2026年3月7日(土)よりSHAKAオンラインストア、RADIO EVAオンラインストアおよび取扱店にて販売開始。予約注文分は同日より順次出荷予定です。

サイズ：W80mm×H56.5mm

足元から楽しむエヴァの世界観

機体カラーを洗練されたデザインに落とし込んだ今回のコラボモデルは、ファッションとして楽しめるのが魅力。

2WAY仕様の機能性も備えているので、旅行やお出かけにも活躍してくれそうです。

限定ステッカー付きの特別な一足は、エヴァンゲリオンファンはもちろん、個性派サンダルを探している人にもおすすめ。春夏のおしゃれに取り入れてみてください♡