【ドバイ＝吉形祐司】イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」報道官は６日、米国のトランプ大統領がホルムズ海峡で、米軍によるタンカー護衛の検討を表明したことに対し、対抗措置をとる構えを示した。

米船籍のタンカーが機雷の被害を受けた過去の事件を挙げて威嚇した。

イランは米国とイスラエルによる攻撃に対し、海上輸送の要衝であるホルムズ海峡で船舶の航行を止め、事実上の封鎖を実施している。トランプ氏は３日、世界のエネルギー供給への影響を抑えるため、海峡を通過するタンカーを米海軍が護衛する案を打ち出した。

これについて、革命防衛隊の報道官は６日、「歓迎する」と述べ、強気の姿勢を示した。イラン・イラク戦争（１９８０〜８８年）でイランとイラク両国がペルシャ湾に機雷を敷設し、米海軍が護衛したタンカーが触雷した事件に言及。「（護衛を）決定する前に思い出すことを勧める。米軍が現れるのが待ち遠しい」などと挑発した。

米軍はイラン軍の艦艇４０隻以上を破壊したり損害を与えたりしたとしている。今回の攻撃を受けて機雷が敷設されたとの報告はないが、革命防衛隊は高速艇で敵艦に接近して襲撃する作戦も得意としている。