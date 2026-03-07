タレントの川崎希が5日に自身のアメブロを更新。家族で東京ディズニーシーを訪れた際、次女「グーちゃん」が喜んだというアトラクションを紹介し、子連れでのパーク攻略のポイントを明かした。

この日、川崎は「ディズニーシーにこの前行ったときに」と切り出し、グーちゃんが1番喜んでたアトラクションは…シンドバッド」（シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ）と報告。その特徴について「ランドでいうとイッツアスモールワールドみたいにゆったりとしたボートに乗るアトラクション」と説明した。

さらに、「混雑日に行っても空いてることがほとんどだから待ち時間も短くておすすめ」と実体験に基づいたアドバイスを送り、同アトラクションを楽しむグーちゃんと夫でタレントのアレクことアレクサンダーの写真を公開。前回訪れた日について、「お天気いい土曜日だったけど5分待ちで続けて2回乗ったよ」と驚きの回転の良さを明かした。

最後に「また暖かい日に行きたいな〜」とつづり、充実した家族の休日を振り返ってブログを締めくくった。