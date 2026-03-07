バブルの熱狂のなか、顧客に「安心」という名のお守りを手渡してきた生保レディーたち。しかし、トップセールスとして華々しく活躍した彼女たちが、自身の受給額を前にして思いがけない現実に直面することがあります。本記事ではFPオフィスツクル代表の内田英子氏が、Aさんの事例とともに、キャリアの転換点に潜む年金の落とし穴について解説します。※本記事で取り上げている事例は、複数の相談をもとにしたものですが、登場人物や設定などはプライバシーの観点から一部脚色を加えて記事化しています。読者の皆さまに役立つ知識や視点をお届けすることを目的としています。個別事例の具体的な取り扱いは、税理士・弁護士・司法書士など専門家にご相談ください。

バブル期を駆け抜けた、やり手営業

Aさんは現在68歳。彼女のキャリアスタートは1980年代半ば、大手生命保険会社に入社しました。当時はバブル景気の真っ只中。企業も個人も保険に加入する意欲が高く、成果報酬型の給与体系のもと、Aさんの月収は100万円を超えることも珍しくありませんでした。

しかし、バブル崩壊後、会社の方針が転換。40代半ばでAさんは大きな決断を下します。組織を離れ、保険代理店として業務委託契約を結ぶ「個人事業主」への転身です。顧客基盤を武器に、50代になっても月収80万円前後を維持。若いころから加入していた個人年金保険や養老保険も功を奏し、リタイア時には金融資産は約1億円に達していました。

年金通知書を見て、絶句した日

Aさんが65歳になる3ヵ月前、年金請求書が手元に届きました。

「いよいよ年金がもらえるようになったのね」

Aさんはすでに報酬比例部分の年金を受け取っていましたが、国民年金の受給は65歳から。「いくらくらいもらえるのかしら。会社員だった期間もそこそこ長いし、きっと増えるはずよね」楽しみに思いながら、年金事務所へ足を運びました。

ところが、年金事務所で受け取れる年金額を聞いたとき、Aさんは絶句します。年金額は月額約12万円、手取りにすると10万円程度。もちろん個人事業主が会社員と比べて年金額が少ないことは承知していましたが、想定よりもかなり少なかったのです。Aさんには年金以外にも金融資産があるため、年金がなければ生活に困るわけではありませんが、内心年金を楽しみにしていました。

「年金は長く働いてきたご褒美に」「これまでの働きはなんだったのか」過去のキャリアが一気に思い起こされ、前身の力が抜けていきました。

年金額が決まる仕組み

Aさんの年金額が期待していたよりも少なかった理由には、年金制度の構造があります。日本の公的年金制度はよく建物にたとえて「2階建て」と表現されますが、職業によって加入できる年金制度が異なります。

1階部分：国民年金（基礎年金）

20歳から60歳までのすべての国民が加入する土台部分です。原則として65歳から受給できる老齢給付のほか、障害給付と遺族給付があります。老後にもらえる国民年金からの支給額は満額で年約84.7万円（月7万608円、2026年度）。免除や猶予制度もありますが、保険料は定額です。収入額にかかわらず同じ額を納めます。

2階部分：厚生年金

会社員や公務員が加入する上乗せ部分です。保険料は給与（標準報酬月額）に比例し、年金額も納めた保険料額に応じて増えます。国民年金と同様に障害給付と遺族給付、老齢給付があり、それぞれの年金からの給付を上乗せします。

Aさんは国民年金に37年間加入していた一方、会社員として厚生年金に加入していたのは、約20年間でした。個人事業主として独立してからは、国民年金のみの加入に切り替わっています。国民年金の保険料はきちんと納めていましたが、厚生年金のような「報酬に比例する上乗せ部分」はありません。つまり、独立後は1階部分（国民年金）だけになり、年収に応じた保険料の積み増しは止まってしまったのです。

年金額を左右する「3つの要素」

年金額は、以下の3つの要素で決まります。

1．加入期間：老後に年金を受け取るには、原則として10年以上の加入期間（受給資格期間）が必要。さらに、加入期間が長いほど年金額は増えます。なお、基礎年金は40年（480ヵ月）加入で満額になります。

2．加入区分：国民年金だけか、厚生年金もあるかで、受取額は大きく変わります。厚生年金に加入していれば、国民年金にも拠出金が拠出されるため、基礎年金に報酬比例部分が上乗せされ、年金額は手厚くなります。反対に、国民年金だけの期間が長いと、将来の年金額は基礎年金の範囲内にとどまりやすいです。

3．保険料の水準：厚生年金の場合、保険料は給与に比例するため、高い給与で長く働けば、それだけ年金額も増やすことができます。ただし、保険料に反映される給与額には上限がある点に注意が必要です。R8年現時点での上限は、月々の給与を反映する「標準報酬月額」は65万円。賞与やインセンティブの金額を反映する「標準賞与額」は150万円です。なお、国民年金の保険料は定額保険料で、収入が多くても年金額は変わりません。

想定よりも年金額が少ない人

「思ったよりも年金額が少なくて驚いた」このような感想を述べるのは、Aさんのように、独立開業された人だけではありません。そのほかにも、たとえば以下のようなケースがあげられます。

・高収入で、年金に反映できる標準報酬月額を大きく超えている

・年収に対し、賞与やインセンティブの占める割合が大きい

・パート／社員だと思っていたら業務委託で働いていた

・海外赴任中に任意加入していなかった

・減額のインパクトを確認せず、繰上受給した

年金制度は複雑なため、年金制度の仕組みを理解していないと、老後になって「こんなはずじゃなかった」という事態になる可能性があります。

想定より少ないとわかったら…4つの対応策

年金は多くの人にとって老後生活の主な収入源となるため、年金額によって老後生活の見通しが変わることも。ここでは、年金が少ないとわかったときに知っておきたい4つの対応策をご紹介します。

ステップ1：まずは現状把握…年金の受け取りスケジュールと生活費を見える化

これから受け取ることができる年金の種類やスケジュールを確認しましょう。年金と一口にいっても、老齢基礎年金や老齢厚生年金、遺族厚生年金、企業年金からの老齢給付など、さまざまな種類があります。それぞれいつからいつまで、また、いくらくらい受け取れるものか。まずはねんきん定期便や年金事務所での相談を活用し、自身が今後受け取れそうな年金を丁寧に確認していきましょう。

受け取りスケジュールがわかったら、次は、毎年必要になる生活費の洗い出し。住居費、食費、光熱費、医療費、交際費など、さまざまな支出がありますが、年ベースで金額を書き出すことで、「年金だけではいくら不足するのか」が明確になります。

ステップ2：必要な取り崩し額を計算

毎年の生活費から年金額を差し引けば、毎年の不足額がわかります。たとえば生活費が年間300万円、年金が144万円なら、不足額は156万円です。想定される老後期間をかけ算して、老後に必要な総額を試算しましょう。たとえば、65歳から95歳までなら、老後期間は30年間です。毎年156万円不足するなら、必要な取り崩し額は4,680万円となります。

ステップ3：ライフプランと照らしあわせ、取り崩しに充てられる金額を確認

保有資産から、今後予定される大きな支出（リフォーム費用、子どもへの援助、介護費用、葬儀費用など）を差し引きます。残った金額が、取り崩せる資産です。この金額がステップ2で算出した必要額を上回っていれば、ひとまず安心でしょう。

ステップ4：取り崩せる金額が足りなかったら…キャリアプランや支出を見直す

取り崩せる金額が不足するなら、対策が必要です。まだ働くことが選択肢として入れられる状態なら、厚生年金に加入できる働き方への転換や、年金受給開始年齢の繰下げも検討してみてください。固定費の削減や住み替え、ライフイベントの見直しなど、支出面の見直しも有効です。

年金＋自助努力で老後の安心を築く

Aさんのケースが示すように、年金額は必ずしも「生涯にわたって稼いだ総額」に比例するわけではありません。むしろ、「どの制度に、どれだけの期間加入し保険料を納めていたか」によって決まります。独立開業や業務委託への転換は、キャリアの選択肢として魅力的である一方、年金という観点では大きな分岐点になるのです。

Aさんは幸い、個人年金保険や養老保険などを若いころから続けており、金融資産1億円という形で老後の安心を確保していました。しかし、もし私的な準備がなければ、老後資金には深刻な不足が生じていた可能性も。早い段階で自分の年金見込み額を把握し、必要に応じて働き方や資産形成の計画を見直すことは重要です。

年金は老後生活の土台ですが、それだけに頼る時代ではなくなりつつあります。公的年金に加えて、iDeCoや企業型確定拠出年金、NISAなど、自助努力による資産形成の選択肢も広がっています。まずは自分のキャリアやライフプランを振り返り、必要な備えを確認することから始めてみませんか。

内田 英子

FPオフィスツクル代表

ファイナンシャルプランナー