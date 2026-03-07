近年すっかり浸透した「ブラック企業」という言葉。会社に応募する前の情報だけで「ブラック企業」かそうでないかを判断するのは難しいものです。



【写真】ブラック企業に入らないために気をつけたこと

株式会社R&Gは、2025年11月に仕事をしている男女500人（女性311人／男性189人）を対象として「ブラック企業に入らないために気をつけたこと」のアンケートを実施。その結果、半数以上が「気をつけていたのにブラック企業に入社してしまったことがある」と回答しました。



「ブラック企業に入らないために気をつけたこと」を尋ねたところ、最も多かったのが「会社情報を調べる」（29.6%）。続いて「残業の実態を調べる」（23.6%）、「職場の雰囲気を観察する」（18.0%）、「求人情報を細かく見る」（14.8%）、「休日の実態を調べる」（12.2%）でした。



それぞれの回答について、以下のようなコメントが寄せられました。



1位：会社情報を調べる

・応募する前に、企業のホームページや求人サイトのページをよく見て、「きちんと内容が更新されているか」「使用されている写真が古すぎないか」などを確認する（30代女性）

・会社紹介の記事をネットでできるだけ多く調べて、会社理念や社長の経営方針やメッセージを確認しました（40代男性）

・応募先のホームページをチェックしたり、口コミなどで下調べをした（50代以上女性）



2位：残業の実態を調べる

・平均残業時間を聞いたり調べたりすることで、確認を行いました（20代男性）

・夜、会社の灯りがついてないか確認しに行った（30代女性）

・実際の残業時間について質問した。「概算でいいので教えてくれ」というかたち（50代以上男性）



3位：職場の雰囲気を細かく観察する

・面接のときに、社員の表情や職場の雰囲気をよく観察するようにしました（20代女性）

・面接で会社の雰囲気を確認し、自分が働いていけるかを考えるようにしたこと。可能な企業には見学させてもらい、現場の雰囲気を確認したこともあります（30代男性）

・面接時や電話対応のときなどに感じる違和感を大事にする（40代女性）



「気を付けていたのにブラック企業に入ってしまった経験があるか」というアンケートには、55.0％が「ある」と回答。具体的な回答では「求人票や面接で説明された内容と、職場の実態が違った」などの意見が寄せられました。また、「入社後、面接官の雰囲気がガラッと変わった」という意見も見られました。



「入社後にブラック企業だと感じた理由」を尋ねたところ、最も多かったのが、「残業代が出ない」（23.2％）、続いて「残業が多い」（14.4％）、「求人票と実態が違う」（10.2％）、「ハラスメントがある」（7.8％）、「休みにくい雰囲気がある」（7.0％）でした。



具体的には、以下のようなコメントが挙げられました。



・残業代が出ない。最低賃金ギリギリの給料。給料日に給料が振り込まれる時間がバラバラで、昼まで振り込まれていないときもある。1日の拘束時間は基本12時間（20代女性）

・とても終わるはずのない仕事量が課され、半ば強制的に休日出勤。ただし「上からの指示ではなく私自身で休日出勤している」という判断で、休日出勤に対する対価は出ない（20代男性）

・求人に書いてある業務内容と全然違った（40代女性）

・有休を取りにくい。上司が「俺は働いてるのにお前は休むのか」と言ってくる（30代男性）

・残業や給与面等は申し分なかったが、上司のパワハラがひどかった。理不尽にどなりちらし、部下への好き嫌いも激しかった。そのためアルバイトの離職率が高く、正社員は離職者数によってボーナスが下げられていた（30代女性）