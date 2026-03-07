人気YouTuber、27歳誕生日に幼少期ショット＆母とのほっこりエピソードを公開！ 「最高の息子すぎる」
5人組YouTuber・コムドットのゆうたさんは3月5日、自身のInstagramを更新。27歳の誕生日を迎え、幼少期の写真や母親とのエピソードを公開しました。
【写真】コムドット・ゆうたの幼少期ショット
とコメント。
「誕生日ってもちろん生まれた人を祝う日でもあるけど 産んでくれた人を祝う日でもあるよね」と感謝をつづりました。母親へのサプライズも成功し、27歳のスタートを気持ちよく切れたと報告しています。
ファンからは「生まれてきてくれてありがとう！」「これからも一生よろしく」「小さい頃のゆうたくん可愛すぎ」「エピソードが素敵すぎるし、それをこうやって共有してくれるのありがたい」「ゆうたくん最高の息子すぎる！！」「ずっと好きでいさせてくれてずっと推しでいさせてくれてありがとう」など、祝福の声が多く寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】コムドット・ゆうたの幼少期ショット
「エピソードが素敵すぎる」ゆうたさんは「27歳になりました」と切り出し、幼少期の写真と共に、生まれた日のエピソードを紹介しました。実家で母親から「ゆうたの生まれた1999年3月5日は春一番の日だった」ことを聞き「春一番の日に生まれたことが嬉しいっていうより、母ちゃんがそういう事を今でも忘れずに覚えてくれてることが嬉しい」
とコメント。
ファンからは「生まれてきてくれてありがとう！」「これからも一生よろしく」「小さい頃のゆうたくん可愛すぎ」「エピソードが素敵すぎるし、それをこうやって共有してくれるのありがたい」「ゆうたくん最高の息子すぎる！！」「ずっと好きでいさせてくれてずっと推しでいさせてくれてありがとう」など、祝福の声が多く寄せられました。
「小さい頃のゆうたくんカワイイ」ゆうたさんは、X（旧Twitter）でも「27歳になった！」とつづり、幼少期の写真を公開しました。Instagramとは異なる写真で、電車を背景に親指を立てて笑顔を見せる幼少期の自身が写っています。コメントでは「お誕生日おめでとう」「ゆうたくんの生誕祭今年も出来て嬉しかったし楽しかったよ！」「小さい頃のゆうたくんカワイイ」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)