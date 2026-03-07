miwa、独立＆個人事務所で活動を発表「″miwa物語 第二章″を始めるつもりでがんばりたい」
miwaが7日、スタッフによる公式Xで所属していたトライストーン・エンタテイメントから独立し、個人事務所SALiNaで活動していくと発表した。
【動画】「見慣れない」“青髪”に激変！大胆ヘアチェンジが話題のmiwa
「この度所属事務所の株式会社トライストーン・エンタテイメントから独立し、個人事務所であるSALiNa株式会社から新たな形で活動していくことになりました。今後はトライストーン・エンタテイメントと業務提携という形でサポートをいただきながら活動してまいります」と発表。
「昨年デビュー15周年を迎え、もう一度原点の気持ちを思い出し、自分自身で活動の方向を見つめながら、"miwa物語 第二章"を始めるつもりでがんばりたいと思いました」との意気込み。これまでの事務所に対して「15歳で出会い、19歳でデビューしてから 16年間支えてくれ、育ててくれ、この旅立ちの背中を押してくれた山本又一朗会長をはじめとするトライストーン・エンタテイメントの皆様に心より深く感謝しています」と謝意を表した。
また併せてトライストーン・エンタテイメントの声明も掲載。「この度、弊社所属アーティストであるmiwaが、2026年2月28日をもちまして契約満了となり、弊社を退所し、独立いたしましたことをご報告いたします。なお一部業務に関しましてはmiwaの新所属事務所でありますSALiNa株式会社と業務提携を結び、引き続きサポートして参ります」と説明。「ファンの皆様、関係者の皆様には心より感謝を申し上げますとともに、今後ともmiwaへの変わらぬご支援ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます」と呼び掛けた。
【全文】
ファンの皆様 関係者の皆様へ
この度所属事務所の株式会社トライストーン・エンタテイメントから独立し、個人事務所であるSALiNa株式会社から新たな形で活動していくことになりました。今後はトライストーン・エンタテイメントと業務提携という形でサポートをいただきながら活動してまいります。
昨年デビュー15周年を迎え、もう一度原点の気持ちを思い出し、自分自身で活動の方向を見つめながら、"miwa物語 第二章"を始めるつもりでがんばりたいと思いました。
これからの物語も、初心を大切にしながら、応援してくださるファンの皆さんと一緒に紡いでいきたいと思います。
15歳で出会い、19歳でデビューしてから 16年間支えてくれ、育ててくれ、この旅立ちの背中を押してくれた山本又一朗会長をはじめとするトライストーン・エンタテイメントの皆様に心より深く感謝しています。
私の歌や音楽を愛してくれて、応援してくださるすべての皆さんに絶えず感謝しながら、精進してがんばっていきます。
これからも音楽を通して、皆さんの心に寄り添える作品を届けていけるよう努力してまいりますので、引き続き温かく見守っていただけたら嬉しいです。
これからも、どうぞ、よろしくお願いします。
2026年3月7日
miwa
平素より格別のご高配を賜り御礼申し上げます。
この度、弊社所属アーティストであるmiwaが、2026年2月28日をもちまして契約満了となり、弊社を退所し、独立いたしましたことをご報告いたします。
なお一部業務に関しましてはmiwaの新所属事務所でありますSALiNa株式会社と業務提携を結び、引き続きサポートして参ります。
ファンの皆様、関係者の皆様には心より感謝を申し上げますとともに、今後ともmiwaへの変わらぬご支援ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
2026年3月7日
株式会社トライストーン・エンタテイメント
【動画】「見慣れない」“青髪”に激変！大胆ヘアチェンジが話題のmiwa
「この度所属事務所の株式会社トライストーン・エンタテイメントから独立し、個人事務所であるSALiNa株式会社から新たな形で活動していくことになりました。今後はトライストーン・エンタテイメントと業務提携という形でサポートをいただきながら活動してまいります」と発表。
また併せてトライストーン・エンタテイメントの声明も掲載。「この度、弊社所属アーティストであるmiwaが、2026年2月28日をもちまして契約満了となり、弊社を退所し、独立いたしましたことをご報告いたします。なお一部業務に関しましてはmiwaの新所属事務所でありますSALiNa株式会社と業務提携を結び、引き続きサポートして参ります」と説明。「ファンの皆様、関係者の皆様には心より感謝を申し上げますとともに、今後ともmiwaへの変わらぬご支援ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます」と呼び掛けた。
【全文】
ファンの皆様 関係者の皆様へ
この度所属事務所の株式会社トライストーン・エンタテイメントから独立し、個人事務所であるSALiNa株式会社から新たな形で活動していくことになりました。今後はトライストーン・エンタテイメントと業務提携という形でサポートをいただきながら活動してまいります。
昨年デビュー15周年を迎え、もう一度原点の気持ちを思い出し、自分自身で活動の方向を見つめながら、"miwa物語 第二章"を始めるつもりでがんばりたいと思いました。
これからの物語も、初心を大切にしながら、応援してくださるファンの皆さんと一緒に紡いでいきたいと思います。
15歳で出会い、19歳でデビューしてから 16年間支えてくれ、育ててくれ、この旅立ちの背中を押してくれた山本又一朗会長をはじめとするトライストーン・エンタテイメントの皆様に心より深く感謝しています。
私の歌や音楽を愛してくれて、応援してくださるすべての皆さんに絶えず感謝しながら、精進してがんばっていきます。
これからも音楽を通して、皆さんの心に寄り添える作品を届けていけるよう努力してまいりますので、引き続き温かく見守っていただけたら嬉しいです。
これからも、どうぞ、よろしくお願いします。
2026年3月7日
miwa
平素より格別のご高配を賜り御礼申し上げます。
この度、弊社所属アーティストであるmiwaが、2026年2月28日をもちまして契約満了となり、弊社を退所し、独立いたしましたことをご報告いたします。
なお一部業務に関しましてはmiwaの新所属事務所でありますSALiNa株式会社と業務提携を結び、引き続きサポートして参ります。
ファンの皆様、関係者の皆様には心より感謝を申し上げますとともに、今後ともmiwaへの変わらぬご支援ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
2026年3月7日
株式会社トライストーン・エンタテイメント