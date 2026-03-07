◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 ブラジルー米国（６日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）

来日５年目を迎える西武のボー・タカハシ投手が６日（日本時間７日）、第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の１次ラウンドＢ組で初陣の米国戦に先発し、初回にＡ・ジャッジ外野手に先制２ランを被弾した。ボー・タカハシは１回３７球を投げて、３安打２失点の内容でマウンドを降りた。

初回はウィットに遊撃内野安打を許すと、続くハーパーの空振り三振で二盗となって１死二塁。３番ジャッジには、カウント３―０から１２７キロのスライダーを完璧に捉えられ、飛距離４０５フィート（１２３・４メートル）の特大の一発を左中間スタンドに運ばれた。

米国の最強打線に挑む。メジャーリーガーのスター選手がズラりと並ぶラインナップで１番からウィット、ハーパー、ジャッジ、シュワバー、ブレグマン、ローリー、アンソニー、バクストン、チュラングと続く。ブラジル代表の監督はヤクルトのヘッドコーチを務める松元ユウイチ氏で、阪神の伊藤ヴィットル通訳も「５番・遊撃」で先発出場している。