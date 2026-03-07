【節約２素材で】もやしと鶏スペアリブの絶品にんにく醤油鍋。締めの焼き飯レシピも！

「鶏スペアリブ」「もやし」の節約素材2つで作れる、うまみたっぷりの鍋。

骨つきのスペアリブから出るだしと、にんにくじょうゆ味で食欲全開。下味をもみ込んで火にかけるから、肉はほろりと柔らかに。シャキシャキの豆もやしとのコンビがたまりません。

ひと口で「うまっ」と声が出るおいしさです！

『鶏スペアリブと豆もやしのにんにくじょうゆ鍋』のレシピ

材料（2〜3人分）

鶏スペアリブ……600g

大豆もやし……2袋（約400g）

〈下味〉

にんにくのすりおろし……大さじ1

砂糖……大さじ1

ごま油……大さじ1

しょうゆ……大さじ2

酒……大さじ2

作り方

（1）鍋にスペアリブと〈下味〉の材料を入れてよくもみ混ぜ、中火にかける。スペアリブが白っぽくなるまでいりつける。

POINT

下味はしっかり全体になじませて。いりつけるときは、火を入れすぎないのがジューシーに仕上げるコツ！

（2）水2カップを加えて煮立ったら、アクを取る。肉の上に豆もやしをのせ、ふたをして7〜8分蒸し煮にする。

POINT

出てきたアクをていねいに取り除く。このひと手間で、段違いの清らかなスープに。

豆もやしは、肉の上にのせて蒸し煮にすることでシャキシャキ食感をキープ。ジューシーな肉との相性はバツグンです！

だしを吸わせるしめはコレ！

作り方

鍋底に1cmほどスープを残し、冷やご飯（300g）を加えて炒める。溶き卵（1個分）、もみのり（全形1枚分）、塩、こしょう（各適宜）を加えて炒め合わせたら、ごま油（少々）を鍋肌から加えて、焦げ目がかるくつくまで焼く。鶏だしがきいた、香ばしい焼きめしのでき上がり。

肉のうまみが溶け出したスープは、最後の一滴までがごちそう。締めまでしっかり楽しんで♪

