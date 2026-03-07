【節約２素材で】もやしと鶏スペアリブの絶品にんにく醤油鍋。締めの焼き飯レシピも！
「鶏スペアリブ」「もやし」の節約素材2つで作れる、うまみたっぷりの鍋。
骨つきのスペアリブから出るだしと、にんにくじょうゆ味で食欲全開。下味をもみ込んで火にかけるから、肉はほろりと柔らかに。シャキシャキの豆もやしとのコンビがたまりません。
ひと口で「うまっ」と声が出るおいしさです！
『鶏スペアリブと豆もやしのにんにくじょうゆ鍋』のレシピ
材料（2〜3人分）
鶏スペアリブ……600g
大豆もやし……2袋（約400g）
〈下味〉
にんにくのすりおろし……大さじ1
砂糖……大さじ1
ごま油……大さじ1
しょうゆ……大さじ2
酒……大さじ2
作り方
（1）鍋にスペアリブと〈下味〉の材料を入れてよくもみ混ぜ、中火にかける。スペアリブが白っぽくなるまでいりつける。
POINT
下味はしっかり全体になじませて。いりつけるときは、火を入れすぎないのがジューシーに仕上げるコツ！
（2）水2カップを加えて煮立ったら、アクを取る。肉の上に豆もやしをのせ、ふたをして7〜8分蒸し煮にする。
POINT
出てきたアクをていねいに取り除く。このひと手間で、段違いの清らかなスープに。
豆もやしは、肉の上にのせて蒸し煮にすることでシャキシャキ食感をキープ。ジューシーな肉との相性はバツグンです！
だしを吸わせるしめはコレ！
作り方
鍋底に1cmほどスープを残し、冷やご飯（300g）を加えて炒める。溶き卵（1個分）、もみのり（全形1枚分）、塩、こしょう（各適宜）を加えて炒め合わせたら、ごま油（少々）を鍋肌から加えて、焦げ目がかるくつくまで焼く。鶏だしがきいた、香ばしい焼きめしのでき上がり。
肉のうまみが溶け出したスープは、最後の一滴までがごちそう。締めまでしっかり楽しんで♪