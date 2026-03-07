【FLASH】“パチンコ6年無敗”の美女・ぽたみう、初ソログラビアで魅せた衝撃の「勝負ボディ」
“女子アナ界No.1”スタイル・白戸ゆめの初写真集から先行カット掲載の表紙＆巻頭10P！ ぽたみう、「劇団4ドル50セント」大槻理子の2年ぶりグラビア掲載の『FLASH』は3月3日(火)発売
“パチンコ6年無敗”のインフルエンサー・ぽたみうが『FLASH』で初のソログラビア披露！
TikTokで6年負けなしパチンコクイーンとして話題を呼ぶインフルエンサーのぽたみうが『FLASH』に登場。
初のソログラビアを披露し、豊満なボディをランジェリー姿で見せつけている。
【プロフィール】
ぽたみう
8月1日生まれ 千葉県出身 T159
毒舌低音ボイスでTikTok(@106_46_7)で人気上昇中。パチンコに費やす金額は月に200万円。６年間負けなしのパチンコクイーンとして話題で、ヒカルのYouTubeチャンネルにも出演。
その他、最新情報は公式X(@106_46_7)、Instagram(@106_46_7)にて
【クレジット】
ぽたみう(C)光文社/週刊FLASH 写真◎LUCKMAN
【写真集告知】
