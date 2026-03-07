免疫力UPが期待できる！緑茶を飲むときにどんな温度にすればいいのか？【１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法】

免疫力UPが期待できる！緑茶を飲むときにどんな温度にすればいいのか？

いれる温度で抽出成分が変わる

緑茶の茶カテキンには、免疫力アップに役立つ２つの成分が含まれています。それが「エピガロカテキン（ＥＧＣ）」と「エピガロカテキンガレート（ＥＧＣＧ）」です。エピガロカテキンは免疫細胞のマクロファージを活性化する作用が非常に強く、粘膜免疫系の働きをよくすることから病原性大腸菌のＯ - １５７や水虫の原因菌などにも効果があるといわれています。

一方、エピガロカテキンガレートは強力な抗酸化作用が特徴。その効果はビタミンＣの数十倍とされており、免疫力を高め、老化を防ぐ効果も期待できます。また、ヒスタミンの放出を抑える作用もあるため、花粉症などのアレルギー症状にも有効です。

さらに、高い抗ウイルス作用もあるとされており、高濃度の緑茶でうがいをすることは、インフルエンザなどの風邪予防にもなります。この２つの成分は温度によってたくさん抽出できたり、あまり抽出できなかったりするので覚えておくと便利です。

エピガロカテキンは、低い温度でいれると効果を得られやすいため、氷水でいれましょう。苦みが抑えられて飲みやすいというメリットもあります。反対に、エピガロカテキンガレートは温度が20度以下だと抽出されにくい特徴があるので、お湯でいれるように。適温は70～80度。熱湯だと成分が変性してしまうので注意してください。どちらも、じっくりいれるのがポイントです。

出典：『１週間で勝手に痩せていく体になるすごい方法』著/栗原毅