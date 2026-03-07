【ベローナ（イタリア）＝読売取材団】障害者スポーツの祭典、第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会が６日、開幕した。

イタリアでの冬季パラ開催は２００６年トリノ大会以来２０年ぶり２度目。２月のミラノ・コルティナ五輪と同じく分散開催で、ミラノなど三つの会場群に分かれて１５日まで実施される。

日本勢４４選手が全６競技に参加

開会式は６日午後８時（日本時間７日午前４時）から世界遺産にも登録されているベローナの円形闘技場で行われた。

冬季パラは１９７６年の第１回大会から５０年の節目となり、過去最多５５の国・地域から選手６００人以上が出場予定で６競技７９種目で競う。日本は自国開催の９８年長野大会を除き、海外の冬季大会では過去最多となる４４選手が全６競技に参加する。日本は前回２０２２年の北京大会で金４個を含む７個のメダルを獲得しており、今回は史上最多のメダルラッシュに沸いたミラノ・コルティナ五輪に続く活躍が期待される。

ベローナでの開会式は、翌日の朝から各会場で試合が控えていることから、開催国イタリアを除いて各国・地域の会場参加者は選手、役員それぞれ２人までの措置が取られた。だが、長距離移動を嫌って会場への選手派遣を見送る国が相次ぎ、国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）によると２０以上の国・地域が会場参加を取りやめた。

日本はともにアイスホッケー代表の中村俊介（セコム）、福西朱莉（板橋区役所）の２選手が会場参加。イタリア国旗と日の丸を手に持つなどして笑顔で入場行進した。他の選手は、会場群ごとに喜んで腕を上げるなどする事前収録の映像が入場行進に合わせ、ベローナの会場に流される形での参加となった。

一方、ウクライナを含む７か国は開会式をボイコット。侵略を続けるロシアと同盟国ベラルーシの選手が個人資格で出場した２月の五輪と違い、国を代表して参加することに抗議した。また、式の前には米国とイスラエル軍のイラン攻撃に伴う中東情勢の悪化を受け、イラン選手の大会不参加も発表され、異例な中での開幕となった。

ＩＰＣのアンドルー・パーソンズ会長はスピーチでロシアのウクライナ侵攻に触れ、「４年前、世界で起きていることに恐怖を感じた。残念ながら状況は改善していない」とし、「スポーツは世界に新たな前進の道と視点を提供することをこのパラリンピックで示していく」と述べた。式の最後にはコルティナダンペッツォとミラノに設けられた聖火台に同時に火がともされた。