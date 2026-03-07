2026年3月6日、東京ドームで開催されたWBC1次ラウンド・プールCの初戦で、日本とチャイニーズ・タイペイが対戦。日本が13対0の7回コールドで勝利を収めた。

1イニング10得点を記録

日本は2回表、一死満塁の好機で1番・大谷翔平がライトスタンドへの満塁本塁打を放ち、4点を先制。その後も打線が繋がり、吉田正尚の適時二塁打、村上宗隆の内野安打などで加点。この回だけで1イニング10得点を記録し、試合の趨勢を決定づけた。

続く3回表にも、岡本和真の適時打や源田壮亮の2点適時打で3点を追加。序盤3イニングで13得点を挙げ、チャイニーズ・タイペイを圧倒。中盤以降は得点が止まったものの、大量リードを保ったまま7回コールドで試合が終了した。

わずか1安打に封じ込め

投球面では、先発の山本由伸が2回2/3を無安打無失点に抑える立ち上がりを見せた。山本は3回に二死満塁の走者を背負い降板。代わった藤平尚真が三振で火消しに成功し、ピンチを脱した。

4回からは宮城大弥が2イニングを無安打に封じ、6回に北山亘基がこの日チーム初となる被安打を許したものの後続を断った。7回は曽谷龍平が三者凡退で締め、計5投手の継投でチャイニーズ・タイペイ打線をわずか1安打に封じ込めた。

日本は1次ラウンド突破に向けて順調なスタートを切った。次戦は3月7日、韓国との対戦が予定されている。