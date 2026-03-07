◇第6回WBC1次ラウンドB組 米国―ブラジル（2026年3月6日 ヒューストン）

主将のアーロン・ジャッジ外野手（33）がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、米国代表としての初本塁打を放った。

一振りで結果を出した。初回1死二塁、ブラジル先発、ボー・タカハシがカウント3―0から投じたスイーパーをこん身の力で叩いた。打球は高い弧を描き、左翼席へと一直線。打球速度106.3マイル（約171.0キロ）、飛距離405フィート（約123.4メートル）、角度25度と長距離砲らしい美しい弾道だった。先制点をもたらした主砲は悠々とダイヤモンドを巡り、ベンチで仲間達と喜びを分かち合った。

前夜に開催された侍ジャパンの開幕戦で大谷翔平（ドジャース）が先制の満塁弾を放っていた。ジャッジも負けずに開幕戦から一発を放った。

ネットでは「さすが」「主役がいきなりの活躍は展開としてめちゃくちゃ熱いね」「大谷に刺激されたのかな？」「いきなりエンジン全開！」「チームも国も超えても大谷が打てばジャッジも打つ」などの声が上がった