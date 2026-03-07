【NASCAR】第3戦 DuraMax Texas Grand Prix（サーキット・オブ・ジ・アメリカズ／日本時間3月2日）

【映像】話題呼んだ「3-PEAT!!!」歓喜の瞬間

NASCARの長い歴史において、かつてない偉業が成し遂げられた。タイラー・レディックがトップでチェッカーを受け、NASCAR史上初となる開幕3連勝の快挙を達成した。チームの共同オーナーを務めるマイケル・ジョーダンも歓喜する歴史的瞬間は、ジョーダンが現役時代に2度達成した「3-PEAT」のジェスチャーとともに話題となり、ファンからも興奮の声が殺到した。

レースは、レディックがリードラップ58周を記録する力強い走りを見せた。中継で解説を務めた天野雅彦氏は「ファーストステージでは優勝できないだろうという感じでしたが、セカンドステージでライアン・ブレイニーに追い上げられながらも安定した走りでトップを守り続けた」と、その勝負強さを称賛した。

フィニッシュの瞬間、レディックは窓から小指、薬指、中指の3本指を出して「3-PEAT（3連覇）」を力強くアピールした。実況の増田隆生氏も「NASCARの歴史はテキサスで変わりました」「視聴者の皆様は歴史の証人になったわけです」と興奮気味にその偉業を伝えた。開幕から3戦すべて現地で観戦したジョーダンも、インタビューに対して「3勝目が一番難しい」と実感を込めてチームを称えた。

歓喜のシーンに祝福と驚き

この歴史的快挙と歓喜のシーンに、視聴者も大興奮。「3-PEAT!!!」「トヨタああああ」「MJが新たな歴史を作っちゃった」「レディック 史上初開幕3連勝おめ」「３本指、窓から出してた」「もう全戦見に来ないといけないなジョーダン」「3ポイントシュートですわ」「マイクジュリエット大喜び」「すごいものを見た…」など、祝福と驚きのコメントが多数寄せられた。

次戦へ向けて「4連勝」への期待も高まるなか、モータースポーツの歴史に新たな1ページが深く刻み込まれた。（ABEMA『NASCAR Cup Series 2026』／(C)NASCAR）

