Netflix週間視聴ランキング（映画）：『アンダーニンジャ』1位、『のび太の絵世界物語』が2位に【2/23/26 - 3/1/26】
動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（2月23日〜3月1日）を発表。日本における映画ランキングは、山崎賢人（※崎＝たつさき）主演の『アンダーニンジャ』が初登場1位を獲得した。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
『アンダーニンジャ』は、花沢健吾が「週刊ヤングマガジン」（講談社）にて、2018年より連載中の同名漫画が原作。福田雄一監督による実写映画版は、2025年1月24日に公開された。謎の組織を調べるという"忍務"を言い渡された末端の忍者・雲隠九郎（山崎）が、転入生として高校に潜入。そんな九郎を不審に思うクラスメートの野口（浜辺美波）とともに、想像を超える戦いに巻き込まれていく。
2位は、昨年公開の『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』が浮上。絵の中を探検していたのび太とドラえもんたちは、不思議な少女と出会い、幻の宝石のひみつを探ることに。だが、絵の中の世界に伝わる世界滅亡の伝説が復活してしまう。シリーズ最新作『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は、劇場公開中。
3位は、2024年公開の『怪盗グルーのミニオン超変身』がランクイン。
7位は、韓国映画『パヴァーヌ』。日本を含む19の国・地域でTOP10入りしている。百貨店での仕事を通じて出会った孤独を抱える3人。互いの存在に安らぎを見出していくなか、人とのつながりの形、そして愛の本質を共に模索していく。出演は、コ・アソン、ピョン・ヨハン、ムン・サンミンほか。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（2月23日〜3月1日）
1：アンダーニンジャ（トップ10入り週数：1）
2：映画ドラえもん のび太の絵世界物語（2）
3：怪盗グルーのミニオン超変身（1）
4：超かぐや姫！（6）
5：サユリ（2）
6：This is I（3）
7：パヴァーヌ（2）
8：教場 Reunion（9）
9：愚か者の身分（6）
10：ひゃくえむ。（8）
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
『アンダーニンジャ』は、花沢健吾が「週刊ヤングマガジン」（講談社）にて、2018年より連載中の同名漫画が原作。福田雄一監督による実写映画版は、2025年1月24日に公開された。謎の組織を調べるという"忍務"を言い渡された末端の忍者・雲隠九郎（山崎）が、転入生として高校に潜入。そんな九郎を不審に思うクラスメートの野口（浜辺美波）とともに、想像を超える戦いに巻き込まれていく。
3位は、2024年公開の『怪盗グルーのミニオン超変身』がランクイン。
7位は、韓国映画『パヴァーヌ』。日本を含む19の国・地域でTOP10入りしている。百貨店での仕事を通じて出会った孤独を抱える3人。互いの存在に安らぎを見出していくなか、人とのつながりの形、そして愛の本質を共に模索していく。出演は、コ・アソン、ピョン・ヨハン、ムン・サンミンほか。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（2月23日〜3月1日）
1：アンダーニンジャ（トップ10入り週数：1）
2：映画ドラえもん のび太の絵世界物語（2）
3：怪盗グルーのミニオン超変身（1）
4：超かぐや姫！（6）
5：サユリ（2）
6：This is I（3）
7：パヴァーヌ（2）
8：教場 Reunion（9）
9：愚か者の身分（6）
10：ひゃくえむ。（8）