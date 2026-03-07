ブレンダン・フレイザーが語る“レンタル家族”の意義とジレンマーーオスカー後初作品で感じた映画が持つ「癒しの力」

ブレンダン・フレイザーが語る“レンタル家族”の意義とジレンマーーオスカー後初作品で感じた映画が持つ「癒しの力」