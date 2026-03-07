吉川愛が宿命を背負うヒロインを熱演！ 『鬼の花嫁』共感を呼ぶ＜令和のニューヒロイン＞の魅力とは？
King ＆ Princeの永瀬廉と吉川愛がダブル主演する映画『鬼の花嫁』より、吉川が演じたヒロイン・東雲柚子の魅力に迫るプロデューサーコメントが到着。さらに吉川が演じるにあたって意識したことを明かした。
【写真】絶望の淵にいた自分を見出してくれた玲夜（永瀬廉）のために、強く前を向く柚子（吉川愛）
本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破（※小説・コミックス・電子含む）の同名作（小説：クレハ／スターツ出版文庫 コミック：富樫じゅん／スターツ出版「noicomi」連載）を実写映画化した和風恋愛ファンタジー。
優れた容姿と能力で人々を魅了するあやかしたちは、時に人間の中から花嫁を選ぶ。あやかしにとって花嫁の存在は唯一無二。一度見初めたら、生涯その花嫁だけに愛を捧げる。家族から愛されず虐げられてきた柚子（吉川）が出会ったのは、あやかしの頂点に立つ“鬼”だった―。鬼の一族の次期当主・玲夜（永瀬）に突然花嫁として見出された柚子。この出会いをきっかけに2人の運命は大きく動き出していく。
永瀬と吉川の好キャスティングが話題を集め、原作ファンからも期待の声が寄せられている本作。とりわけ、繊細な感情の機微が求められるヒロイン・柚子を、確かな演技力を持つ吉川がどう体現するのか、期待が高まる。
孤独なヒロインが、絶大な権力を持つあやかしに見初められる―。そんなドラマチックな宿命を背負う主人公、柚子役に抜てきされたのが吉川。本作のプロデューサーである西麻美は、「柚子の内面に潜む暗さと、その先にある美しさを表現できる唯一無二の存在」と全幅の信頼を寄せ、池田千尋監督も「脚本を深く読み込む彼女の洞察力が、柚子という像を誰よりも深く、立体的にしてくれた」と、その卓越したセンスを絶賛。
今回の映画化にあたり、実写映画だからこその『鬼の花嫁』を目指すべく、吉川が演じる柚子という登場人物のキャラクター設定を変更。柚子の年齢設定を高校生から大学生へと引き上げ、性格面でも自らの意志で歩もうとする芯の強さを強調する脚色を施した。
愛されることを待つだけでなく、自らの居場所を模索する現代のリアルな女性像へ。繊細な透明感と、凛とした強さを併せ持つ吉川が演じることで、現代の多くの女性が深く共感し、自分を重ねられる本作のヒロインが誕生した。その血の通ったヒロイン像を目の当たりにし、プロデューサー陣は「令和ならではのシンデレラストーリーになる」と確信したという。
製作陣から絶大な信頼を寄せられて本作に挑んだ吉川は、柚子を演じるにあたり「柚子ちゃんは自分にはない儚さを持っているので（笑）、儚さをどう表現し、伝えていくか日々模索していました。また、悲しい境遇を持ちながらも家族思いで芯の強い部分も併せ持つ子なので、その両面を監督と丁寧に話し合いながら演じていました」と明かしている。
吉川が息を吹き込んだ柚子は、誰からも必要とされない孤独の中にいた。しかし、あやかしの頂点に立つ“鬼”玲夜に見いだされ、その真っ直ぐな愛に触れることで、柚子の閉ざしていた心は次第に癒やされていく。
絶望の淵にいた自分を見出してくれた玲夜のために、「彼にふさわしい花嫁になりたい」と、ひたむきに、そして強く前を向く柚子。自らの意思で幸せをつかみ取ろうと奮闘するその姿は、周囲の心をも変えていく。宿命に引き裂かれそうになりながらも、2人がたどりつく真実の愛の行方を見届けたい。
映画『鬼の花嫁』は、3月27日より公開。
