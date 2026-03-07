岩本照×松田元太がサウナ＆食＆旅を満喫『カラちゃんとシトーさんと、』キービジュアル＆特報映像解禁
Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がダブル主演する3月28日配信スタートのドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（Prime Video）より、キービジュアルと特報映像が解禁された。
【動画】岩本照×松田元太『カラちゃんとシトーさんと、』特報映像初解禁
本作は、おいしいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリスト・シトーさん（松田）が、日本各地のサウナを巡りながら、旅先でおいしい食事を味わい、心身ともに癒される“ヒーリングドラマ”。原作は、高野水登・フトンチラシによる同名漫画だ。
サウナと食を通して2人が時間をともに過ごす中で、疲れた身体と心をゆっくりとゆるめながら、日常の小さなモヤモヤや仕事の悩みを共有し合う瞬間や、性格は正反対なのに一緒にいると不思議とほっと落ち着く、そんな関係性の豊かさを描く。
今回解禁されたキービジュアルは、“ヒーリングドラマ”を体現するビジュアルとして、カラちゃんとシトーさんの2人がサウナや食、旅を楽しみながら、心地よい距離感と関係性の中でととのい、癒やされている瞬間を切り取ったリラックス感あふれる仕上がりとなっている。
また、特報映像では、カラちゃんとシトーさんの2人が国内のグルメ＆サウナ＆休日旅を満喫する様子が初公開。2人でハンバーガーにがっつき、サウナでととのい、休日のひとときをのんびりと過ごす姿が映し出されている。2人の表情にも注目だ。
ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』は、Prime Videoにて3月28日より毎週土曜0時、2話ずつ配信（全8話）。
