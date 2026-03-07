ツラい花粉シーズン到来！→【3COINSの対策グッズ】が大・大・大活躍の予感♡

今年もやってくる、ツラい花粉の季節。できる限りストレスを減らしてお出かけしたいなら、【3COINS（スリーコインズ）】の対策グッズが頼りになりそうです。今回は、花粉ガード付きメガネや、ティッシュケースとダストボックスが一つになったポーチなど、かゆいところに手が届くような優秀アイテムをご紹介します。「急にきた……！」と慌てないように、本格的なシーズンを迎える前に準備しておくのをおすすめします。

おしゃれしながら花粉ガードもできるメガネ

【3COINS】「花粉メガネ」\550（税込）

花粉が目に入るのを防ぐ効果を期待できる、フード付きメガネ。フード部分はクリア素材でできており、ファッションアイウェア感覚で身につけられそうなのが魅力です。べっ甲のようなデザインがおしゃれなブラウンや、明るく柔らかな印象を与えられそうなベージュ、クールにキマりそうなチャコールグレーが揃う3色展開。

コンパクトにおしゃれに持ち運べるティッシュケース

【3COINS】「コンパクトティッシュケース」\330（税込）

花粉の季節には、どこへ行くにも手放せないティッシュ。こちらの商品は、ポケットティッシュを半分に折りたたんで、コンパクトに持ち運べるのが魅力です。カラビナ付きでバッグやスマホショルダーに装着できるため、使いたいときにサッと取り出せそうです。シボ感のあるレザー風素材とメタリックなスナップボタンが、おしゃれ見えもサポートします。

使い勝手も最高かも！ 便利でおしゃれなダストポーチ

【3COINS】「携帯用ダストポーチ」\330（税込）

使い終わったティッシュなど、小さなゴミを収納するのに便利そうな携帯用のダストポーチ。片手で簡単に開閉できそうなバネ口を採用。撥水加工を施した内側の生地は、引き出して軽く手洗いできるため、衛生面も安心かも。背面がポケットティッシュケースになっているのも嬉しいポイントです。

こんなの欲しかった！ 見た目も実用性も備わった優秀アイテム

【3COINS】「携帯用洋服ブラシ」\550（税込）

粘着ロールと、ホコリ取りブラシが一つになったアイデア商品。手のひらに収まるくらいの大きさなので、外出先でササっとケアできそうなのが魅力です。自宅だけじゃなく、オフィスや車などにも置くのもおすすめ。メタリックカラーのパーツや型押しロゴ、レザー調素材のストラップなど、ディテールにこだわったデザイン性の高さも魅力的です。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i