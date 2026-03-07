日本ハムの新庄剛志監督は７日、「ＳＨＩＮＪＯボードに当てて１１１万円をＧＥＴしま賞」の２０２６年スポンサー募集開始を発表した。

今年で３年目となる同賞は、エスコンの両翼に設置されたボードに本塁打を当てると、賞金１１１万円が贈られるもの。過去にアリエル・マルティネス捕手が練習中に当てたことはあるが、試合での達成者はいまだ出ていない。

新庄監督は「スポンサーさんの応募を今日から始めますので、もしよかったらよろしくお願いします。なかなか当たらないんですけど、今年は２つぐらい当たりそうな予感がするので」とあいさつした。

当てそうな選手を聞かれると「ウチで言ったらレイエス、万波くん、野村くん、吉田くんかな。他のチームも、『この選手が当てるか』って選手が当てるかもしれないし。２年前かな？ 伏見くんがホームラン打って、すごく近くまでいったんで、これは誰でも当たるなと（笑）」。さらに、難易度が高い右翼側については「清宮くんか柳田くんか。まあ、当たらんでしょうね」と笑った。

その上で、第１号の予想を求められると「ロッテの山口くん。彼もすごいパンチ力あるし。あと、おかわりくん（西武・中村）とか、面白いですよね」。まさかの他球団選手を挙げ「野球はエンターテイメントだし、遊び心もあっていいと思うんで」と第１号誕生を楽しみにしていた。