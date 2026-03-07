◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国―ブラジル（６日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）

ＷＢＣ初出場となる米国代表の主将Ａ・ジャッジ外野手が６日（日本時間７日）、ブラジルとの初陣で、両軍無得点の初回１死二塁から左中間に先制２ランを放った。相手先発は西武のボー・タカハシ投手。カウント３―０から１２７キロのスライダーを完璧に捉え、飛距離４０５フィート（１２３・４メートル）の特大の一発を左中間スタンドに運んだ。衝撃のあたりに球場は騒然となった。

この日のオーダーは１番からウィット、ハーパー、ジャッジ、シュワバー、ブレグマン、ローリー、アンソニー、バクストン、チュラングとメジャー選手がズラりと並ぶ豪華なラインアップ。先発マウンドにはジャイアンツのローガン・ウェブ投手が上がった。

米国代表は２３年の第５回大会では決勝で日本に敗れて準優勝。１７年の第３回大会では頂点に立ったが、過去５大会で優勝したのは１度だけで、雪辱に燃えている。主将を務めるＭＶＰ３度のジャッジ、同２度のハーパーの「ＭＶＰコンビ」が、待望の初出場で中軸を担う。捕手史上最多６０発のローリー、大谷と本塁打王を争ったＤＨシュワバー、若きスター遊撃手ウィット、昨季３５発のバクストンら爆発力は圧倒的だ。ＷＢＣ初出場にとなるジャッジは「この国を代表して戦う機会はそうあることではない。この国を代表する素晴らしい機会だ」と意気込みを口にしていた。