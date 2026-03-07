ÂçÄÍÀ½Ìô¡¢¿ÈÂÎ¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ÈÂÎËÜÍè¤ÎÎÏ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¿©ÉÊ¤ò³«È¯ »ÀÁÇ¤Î¾¯¤Ê¤¤»³³ÙÃÏÂÓ¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏÈ¯´ø¤¹¤ëÌ±Â²¤ËÃåÌÜ
¡¡ÂçÄÍÀ½Ìô¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ÈÂÎËÜÍè¤ÎÎÏ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¥»¥ë¥Õ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥Õ¡¼¥É¡Ê¥±¥ó¥Õ¥§¥í¡¼¥ë´ÞÍÀ¾ÍÎ¤ï¤µ¤ÓÍÕÃê½ÐÊª²Ã¹©¿©ÉÊ¡Ë¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
¡¡¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤ÎËÜ¼ÁÅª²ÝÂê¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÊÝ¤äµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿©ÉÊ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡À½ÉÊ¤Ï¡¢¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼ÉÕ¤¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÇçÓ¤á¤Æ¤â³ú¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï1Æü1Î³¤ÎÀÝ¼è¤ò¿ä¾©¤·¡¢Æü¡¹¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯·ò¤ä¤«¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡2·î25Æü¡¢È¯É½²ñ¤ËÎ×¤ó¤À°æ¾åâÃ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¿¢Êª¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤¬À½ÉÊ³«È¯¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¿¢Êª¤Ï¡¢»ç³°Àþ¤Ë¤ÏËÉ¸æµ¡Ç½¡¢³²Ãî¤Ë¤Ï¶ìÌ£¤ä¹á¤ê¡¢ÈùÀ¸Êª¤Ë¤Ï¹³¶ÝÀ®Ê¬¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤ÆÉ¬Í×¤ÊÀ®Ê¬¤ò¼«¤éºî¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ËÊï¤Ã¤Æ¡¢³°¤«¤éÉÔÂ¤Î±ÉÍÜÁÇ¤äÀ®Ê¬¤òÊä¤¦¤È¤¤¤¦½¾Íè¤Î»ëÅÀ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤â¤È¤â¤È¿ÈÂÎ¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¡ÖActive Inner Resource¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°æ¾å¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯²ÝÂê¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ÈÂÎ¤Î°ìÉô¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ°ì»þÅª¡¦ÉôÊ¬Åª¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½Âå¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ï¤â¤Ã¤ÈÊ£»¨¤ÇËÜ¼ÁÅª¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤ÇÂª¤¨¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¼´¤ÇÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡³«È¯¤Ë¤Ï´ðÁÃ¸¦µæ¤«¤é¿ô¤¨¤Æ13Ç¯¡¢¸¶ºàÎÁ¤ÎÆÃÄê¤«¤é¿ô¤¨¤Æ8Ç¯¤ÎÇ¯·î¤òÍ×¤·¤¿¡£³«È¯¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê°æ¾å¼ÒÄ¹¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¡Ö·ò¹¯¤Ï°äÅÁ»Ò¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸°äÅÁ»Ò¤Ç¤â²á¤´¤¹´Ä¶¤ä¿©½¬´·¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ò¹¯¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤Î¤â¤È¡¢»ÀÁÇ¤Î¾¯¤Ê¤¤É¸¹â2000m°Ê¾å¤Î»³³ÙÃÏÂÓ¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÌ±Â²¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦Ãæ¤Î¹âÃÏÌ±Â²¤¬¿©¤·¤Æ¤¤¤ë341¼ïÎà¤â¤Î¹â¸¶¿©ºà¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ»ÀÁÇ¤òÀ¸¤«¤¹¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬¡¦¥±¥ó¥Õ¥§¥í¡¼¥ë¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
¡¡Àõ¸«¿µ°ì¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥«¥ë¥º»ö¶ÈÉô¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡Ö»ÀÁÇÇ»ÅÙ¤ÎÄã¤¤ÃÏ°è¤ÏÆ°Êª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿¢Êª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²á¹ó¤Ê´Ä¶¡£¤½¤Î¿¢Êª¤â´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥±¥ó¥Õ¥§¥í¡¼¥ë¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡À½ÉÊ²½¤Ë¤Ï¡¢¥±¥ó¥Õ¥§¥í¡¼¥ë¤ÎÎÌ¤Î³ÎÊÝ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¤ÎÁÇºà¤òÃµº÷¤·¤Æ¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬À¾ÍÎ¤ï¤µ¤Ó¤ÎÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¾ÍÎ¤ï¤µ¤Ó¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï»³¤ï¤µ¤Ó¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤Ïº¬¤Ã¤³¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÍÕ¤Ã¤Ñ¤âÄÒÊª¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢ÍÕ¤Ã¤Ñ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥±¥ó¥Õ¥§¥í¡¼¥ë¤¬Ãê½Ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡8Ç¯Á°¤Î2018Ç¯¤«¤é¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É½½¾¡¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÂÓ¹»Ô¤ÎÈª¤Ç¸¶ºàÎÁ¤È¤Ê¤ëÀ¾ÍÎ¤ï¤µ¤Ó¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿¢ÊªÃæ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥±¥ó¥Õ¥§¥í¡¼¥ë¤Ë¤ÏÇÛÅüÂÎ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÅü¤¬·ë¹ç¤·¤¿·ÁÂÖ¤ÇÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÇÛÅüÂÎ¤Ï¿Í¤ÎÂÎÆâ¤Ç¤ÏµÛ¼ý¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤ÏÌó40¡ó¤Î¿Í¤·¤«µÛ¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅüÉôÊ¬¤ò½üµî¤·¥¢¥°¥ê¥³¥ó·¿¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëÆÈ¼«µ»½Ñ¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¥±¥ó¥Õ¥§¥í¡¼¥ë¤òµÛ¼ý¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤¿¡£
¡¡À½ÉÊÌ¾¤Ï¡Ö¡¿zeroz¡Ê¥¼¥í¥º¡Ë¡×¡£1Î³¡Ê2g¡ËÅö¤¿¤ê¥±¥ó¥Õ¥§¥í¡¼¥ë10Ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¸¶ºàÎÁ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢3·î17Æü¤«¤éÆ±¼ÒÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÄê´ü¹ØÆþ¸ÂÄê¡¦ÀèÃå2Ëü¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ°ìÈÌÈÎÇä¤¹¤ë¡£1È¢30ÂÞ¡ÊÎ³¡ËÆþ¤ê¤Ç¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ7452±ß¡£
¡¡ÉáµÚ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥±¥ó¥Õ¥§¥í¡¼¥ë¤Î¸¦µæÈ¯É½¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¤Û¤«¡¢ÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤òÀß¤±¤ÆÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È°Ê³°¤Ë°ûÎÁ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê·ÁÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¡£
¡¡³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÃÓÅÄÂÙÎ´¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥«¥ë¥º»ö¶ÈÉô¸¦µæ³«È¯ËÜÉôÀèÃ¼²Ê³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Á¤Ë±þÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¡£À¸³è¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£