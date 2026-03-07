１G１Aと圧巻のパフォーマンスを披露したロバートソン。（C）Getty Images

　リバプールは現地３月６日、FAカップの５回戦でウォルバーハンプトンと敵地で対戦。３−１で勝利した。

　３日前のプレミアリーグで１−２と惜敗したウルブスとのリベンジマッチで、抜群の存在感を示したのが、アンドリュー・ロバートソンだ。

　スコアレスで迎えた51分、ペナルティアーク付近でボールを受けると、左足を一閃。矢のような一撃をゴール右下に突き刺した。その２分後には、ボックス内左からゴール前に得意の高精度クロスを送り、モハメド・サラーの追加点をお膳立てした。
 
　31歳のスコットランド代表DFが見せた圧巻のパフォーマンスに、SNS上では「完璧すぎる」「左足はやっぱり異次元」「かっこ良すぎる」「攻守で存在感エグい」「やっぱロバートソンなんよな」「頼もしすぎるんよ」「えげつないの決めてるじゃないすか」「WG起用有りなのでは？」「ロバートソンはリバプールに欠かせない存在」「さすがの一言」などの声が上がった。

　百戦錬磨の背番号26が、チームをFA杯８強に導く決定的な仕事を果たした。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】31歳のロバートソンが大活躍！ 目の覚めるゴラッソ＆得意の高精度クロス

 