「左足はやっぱり異次元」「WG起用有り？」驚愕ゴラッソ＆高精度クロスでアシスト！ リバプールの31歳DFにファン喝采「さすがの一言」
リバプールは現地３月６日、FAカップの５回戦でウォルバーハンプトンと敵地で対戦。３−１で勝利した。
３日前のプレミアリーグで１−２と惜敗したウルブスとのリベンジマッチで、抜群の存在感を示したのが、アンドリュー・ロバートソンだ。
スコアレスで迎えた51分、ペナルティアーク付近でボールを受けると、左足を一閃。矢のような一撃をゴール右下に突き刺した。その２分後には、ボックス内左からゴール前に得意の高精度クロスを送り、モハメド・サラーの追加点をお膳立てした。
31歳のスコットランド代表DFが見せた圧巻のパフォーマンスに、SNS上では「完璧すぎる」「左足はやっぱり異次元」「かっこ良すぎる」「攻守で存在感エグい」「やっぱロバートソンなんよな」「頼もしすぎるんよ」「えげつないの決めてるじゃないすか」「WG起用有りなのでは？」「ロバートソンはリバプールに欠かせない存在」「さすがの一言」などの声が上がった。
百戦錬磨の背番号26が、チームをFA杯８強に導く決定的な仕事を果たした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】31歳のロバートソンが大活躍！ 目の覚めるゴラッソ＆得意の高精度クロス
