大谷翔平は「粋なことしてくれるね」…満塁弾“直後”に魅せた仕草　WBC公式「早くも圧倒的な存在感を示している」【WBC】

大谷の満塁弾直後のウインクが注目を集めた

野球日本代表「侍ジャパン」は3月6日、東京ドームで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の台湾戦で13−0とコールド勝ちを収めた。

2回、満塁弾で打線に勢いをもたらした大谷翔平は、この試合で4打数3安打5打点と打線をけん引した。一発を放った場面では、ベースを周りながらウインクする様子がWBC公式Xで紹介され、「ショウヘイ・オオタニは、2026年大会において、早くも圧倒的な存在感を示している」と綴られた。

ファンからは「粋なことしてくれるね」「オオタニがまたやってくれたよ」「もうかっこよすぎて」「日本はただのNo.1プレイヤーを連れてきたんじゃない。大会全体の価値をさらに高めてしまう、世界でたった一人の男を連れてきたんだ」「世界中のファンの前でこんなことができるのは彼だけだ」と、絶賛の声が続々と寄せられた。

