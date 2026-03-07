【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は６日、プエルトリコ・サンフアンと米フロリダ、アリゾナ両州で１次ラウンドが始まり、Ａ組はキューバがパナマに勝利した。

Ｂ組は前回４強のメキシコが英国に快勝。Ｄ組はベネズエラがオランダを下した。

キューバ３―１パナマ

キューバが序盤のリードを守り切った。三回のモンカダの２ランなどで先行し、継投で逃げ切った。パナマは反撃が遅かった。

日本で活躍する選手たちが初優勝を目指すキューバを引っ張っている。大本命不在で混戦が予想されるＡ組の初戦。モイネロ（ソフトバンク）、Ｒｉ・マルティネス（巨人）の好投で白星スタートを飾った。

先発のモイネロは伸びのある速球に切れ味鋭い変化球を織り交ぜ、打者を手玉に取った。三回は先頭打者に二塁打を許したが後続を打ち取り、四回途中まで投げて無失点。昨季パ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）の実力を示した。その後は継投で１失点にとどめ、九回はＲｉ・マルティネスが３人できっちり締めた。

２ランを放ったモンカダ（米エンゼルス）は、勝利投手のモイネロを「先生のような存在で仲間に活気を与えてくれる」と評した。マウンドでもベンチでも、日本で得た知識や技術を惜しみなく伝えているようだ。（プエルトリコ・サンフアン 岡花拓也）