【ニューヨーク＝木瀬武】６日のニューヨーク原油先物市場で、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の４月渡し価格は一時、前日終値比１４％高の１バレル＝９２ドル台まで上昇した。

２０２３年９月末以来、約２年５か月ぶりの高値となる。原油高による物価高騰や景気減速への懸念から株式市場は下落した。

ＷＴＩの終値は前日比１２％高の９０・９０ドルだった。米軍とイスラエル軍によるイラン攻撃が始まってから１週間で、上げ幅は３５％を超えた。米メディアによると、１週間の上昇率としては１９８３年以降で最大となる。

トランプ米大統領が自身のＳＮＳに「イランとの合意は無条件降伏以外はあり得ない」と投稿し、原油供給の混乱が長引くとの見方が広がった。ロイター通信は、原油輸送の要衝となるホルムズ海峡が封鎖された影響で、湾岸の産油国が原油生産を縮小し始めていると報じた。

ニューヨーク株式市場ではダウ平均株価（３０種）が一時、９００ドル超下落した。２月の米雇用統計で非農業部門の就業者数が市場予想を大幅に下回ったことも売り材料となった。終値は前日比４５３・１９ドル安の４万７５０１・５５ドルで、１週間の下げ幅は１４００ドルを超えた。