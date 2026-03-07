の実写版「ONE PIECE」シーズン2でMr.3役を演じるデヴィッド・ダストマルチャンが、本作への情熱と出演の喜びを語っている。

（2023）や『アントマン』シリーズ、『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』（2021）など、ハリウッドの大作映画で活躍するダストマルチャンは、本作キャストのなかでも指折りの人気と知名度を誇る人物。もっと出演決定前から、息子の影響で原作ファンであることを。

このたび、米の取材でも「11歳の息子は漫画『ONE PIECE』の熱心な読者で、あの世界に精通しています。一緒にアニメを観るようになり、実写版が始まった時は我が家は大いに盛り上がりました」とコメント。そんな折、突然出演オファーが舞い込んできたという。

「ある日の午後に、突然電話がかかってきて“『ONE PIECE』というドラマをご存じですか？ もし出演に興味があれば……”と言われたんです。僕はすごく興奮しました。僕にとって、『オズの魔法使い』が持つ魔法や驚き、子供の頃に感じた喜び、そして物語の世界へ引きこむ力のすべてが、この素晴らしいシリーズに詰まっています。」

実写版「ONE PIECE」への出演については、息子も「大興奮で、すごくワクワクしていた」とのこと。撮影が行われたケープタウンには息子と娘を招待したそうで、「2人はセットに来て、僕がMr.3に変身する姿を見ることができました。キャストの皆とも本当に親しくなっていましたよ」と語った。

シーズン2でダストマルチャンが演じるMr.3は、犯罪組織バロックワークスの一員で、液状のろうを操る“ドルドルの実”の能力者。原作では「リトルガーデン」で初登場し、その後も人気キャラとなっている。

Netflix シリーズ「ONE PIECE」シーズン2は、2026年3月10日（火）世界独占配信。

Source: